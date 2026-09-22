Schweizer Hotellerie im August mit weniger Übernachtungen

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im August etwas weniger Gästeübernachtungen verzeichnet. Besonders aus Asien kamen deutlich weniger Gäste, doch auch die inländische Nachfrage ging zurück.

Die Zahl der Logiernächte sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer zweiten Schätzung am Dienstag meldete. Dabei ging die Nachfrage der ausländischen Gäste um 2,6 Prozent zurück. Bei den Gästen aus dem Inland sank die Zahl der Übernachtungen um 1,4 Prozent. Damit fielen die Zahlen etwas weniger schlecht aus als bei einer ersten Schätzung.

Weniger Touristen aus Golf-Region

Bei den europäischen Herkunftsmärkten zeigte sich im August ein gemischtes Bild. Aus Italien wurden 2,0 Prozent mehr Logiernächte registriert, aus dem Vereinigten Königreich 1,1 Prozent und aus Frankreich 0,4 Prozent mehr. Deutlich schwächer war dagegen die Nachfrage aus den Niederlanden mit einem Minus von 6,8 Prozent. Auch aus Deutschland gingen die Übernachtungen um 0,8 Prozent zurück.

Klar rückläufig entwickelte sich zudem die Nachfrage aus wichtigen asiatischen Märkten. Die Logiernächte von Gästen aus Indien sanken um 7,6 Prozent, jene aus den Golf-Staaten um 15,6 Prozent und aus China um 10,7 Prozent.

Auch die Nachfrage aus Amerika entwickelte sich rückläufig. Insgesamt resultierte ein Minus von 2,5 Prozent, bei Gästen aus den USA lag der Rückgang gar bei 3,1 Prozent.

Trendwende nicht geschafft

Damit hat sich die leichte Erholung im Juli nicht fortgesetzt. Damals hatten die Schweizer Hotels dank mehr inländischer Gäste erstmals nach vier rückläufigen Monaten in Folge wieder ein Plus verbucht. Die Zahl der Logiernächte war im Juli um 0,5 Prozent gestiegen. Von März bis Juni hatte sie jeweils unter dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 wurden insgesamt 25,3 Millionen Logiernächte gezählt. Das waren 0,5 Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die definitiven Ergebnisse mit den absoluten Logiernächtezahlen und detaillierten Angaben zur Herkunft der Gäste folgen am 5. Oktober. (awp/mc/ps)