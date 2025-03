Schweizer Hotellerie im Februar mit weniger Logiernächten

Neuenburg – Der Aufwärtstrend in der Schweizer Tourismusbranche ist im vergangenen Monat ins Stocken geraten. So ging die Zahl der Hotelübernachtungen im Monat Februar gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

Die Zahl der Logiernächte nahm im Februar insgesamt um 2,7 Prozent ab, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit fällt der Rückgang etwas geringer aus als bei der ersten Schätzung. So war vor Wochenfrist noch ein Rückgang von 3,1 Prozent gemeldet worden.

Ein Grund für den Rückgang im Februar ist dabei der wegfallende Kalendertag aufgrund des Schaltjahres 2024. Im Vormonat Januar war noch ein Plus von 3,5 Prozent verzeichnet worden.

Minus bei einheimischen Gästen

Vor allem die einheimischen Gästen übernachteten im Februar weniger in den hiesigen Hotels. Dort gingen die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,1 Prozent deutlich zurück.

Bei den Gästen aus dem Ausland ergab sich dagegen ein leichtes Plus von 1,5 Prozent. Den grössten Zuwachs gab es dabei bei Reisenden aus den Vereinigten Staaten mit einem Plus von 14 Prozent. Aus Europa kamen im Februar 0,5 Prozent mehr Gäste, während China (-23%) und die Golfstaaten (-5,6%) hinter dem Vorjahreswert zurückblieben.

Der positive Trend aus dem Vorjahr hat sich in der Schweizer Tourismusbranche damit im zweiten Monat des Jahres 2025 nicht fortgesetzt. Im vergangenen Jahr war mit 42,8 Millionen Übernachtungen ein neuer Höchstwert erreicht worden. (awp/mc/pg)