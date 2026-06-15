Schweizer Hotellerie mit weniger Übernachtungen im Mai

Neuenburg – Die Schweizer Hotellerie hat im Mai 2026 etwas weniger Logiernächte verzeichnet als im Vorjahresmonat. Der Rückgang war dabei in erster Linie auf die schwächere Nachfrage aus dem Ausland zurückzuführen. Aber auch der Inlandtourismus entwickelte sich leicht rückläufig.

Die Zahl der Logiernächte sank im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Die Zahl der Logiernächte von ausländischen Gästen ging mit einem Minus von 1,8 Prozent deutlicher zurück als diejenigen der Schweizerinnen und Schweizer mit -0,5 Prozent.

Dritter negativer Monat in Folge

Insgesamt verlief der Start ins Tourismusjahr 2026 durchzogen. In den ersten beiden Monaten hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs des Vorjahres angeknüpft und steigende Übernachtungszahlen vermeldet. Ab März und mit der Eskalation im Iran-Krieg waren die Logiernächte dann allerdings auf Monatssicht rückläufig.

Für die Sommersaison zeigte sich Schweiz Tourismus nach dem Rekordwinter zuletzt aber dennoch vorsichtig optimistisch. So dürften die neben dem Heimmarkt wichtigsten Märkte Deutschland, USA, Grossbritannien und Frankreich ein stabiles Fundament bilden, heisst es. Dagegen dürfte die Nachfrage aus Asien und den Golfstaaten geringer ausfallen.

Eine zweite Schätzung für den Monat Mai publiziert das BFS am 22. Juni. Die definitiven und absoluten Zahlen folgen am 3. Juli. (awp/mc/pg)