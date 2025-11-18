moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schweizer Landwirtschaft hat 2025 ein sehr gutes Jahr
Schweiz

Schweizer Landwirtschaft hat 2025 ein sehr gutes Jahr

Schweizer Landwirtschaft hat 2025 ein sehr gutes Jahr
(Photo by Ryan Song on Unsplash)
Von moneycab

Neuenburg – Die Schweizer Landwirtschaft hat 2025 bisher ein sehr gutes Jahr erlebt. Sie dürfte eine Bruttowertschöpfung von 5 Milliarden Franken generieren, was einer Zunahme von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Produktionswert ist dank guter Ernten und insgesamt günstiger Absatzbedingungen für die tierische Produktion um 4,1 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken gestiegen, und die Produktionskosten stagnierten. Diese ersten Schätzungen für 2025 stammen aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Die Ausgaben für Vorleistungen – etwa für Futtermittel, Energie, Dünger, Unterhalt und Reparaturen – lagen gemäss diesen Angaben mit 7,5 Milliarden Franken um 0,8 Prozent höher als im Vorjahr. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Produktion im sekundären Sektor im dritten Quartal gestiegen
(Bild: © Christian42 / AdobeStock)
vor 23 Stunden
Produktion im sekundären Sektor im dritten Quartal gestiegen

Neuenburg – Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz ist im dritten Quartal gestiegen. Dabei legte die Industrieproduktion zu, wogegen die Bauproduktion rückläufig war. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, erhöhte sich die Produktion (kalenderbereinigt) zwischen Juli und Septembe 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent, wie […]