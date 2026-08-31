Schweizer Parteien melden für 2025 Einnahmen von 24,6 Millionen

Bern – Neun Parteien haben für 2025 Einnahmen von insgesamt 24,6 Millionen Franken gemeldet, weniger als im Vorjahr. Die meisten Einnahmen entfielen auf die SP. Massgebend für die Meldungen sind die Vorschriften für die Transparenz bei der Politikfinanzierung.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat am Montag die von neun Parteien mitgeteilten Einnahmen veröffentlicht. Diese waren um eine Million Franken tiefer als jene von 2024. Damals hatten die Parteien Einnahmen von insgesamt 25,6 Millionen Franken gemeldet.

Insgesamt die höchsten Einnahmen teilte die SP mit 7,9 Millionen Franken mit. Die FDP meldete 4,8 Millionen Franken, die SVP 3,8 Millionen Franken und die Mitte 2,7 Millionen Franken. Bei den vier Bundesratsparteien meldeten SP und SVP tiefere und FDP und Mitte höhere Einnahmen als im Vorjahr.

Bei den Grünen waren es 1,8 Millionen Franken und bei der GLP 1,2 Millionen Franken. Eingänge von unter einer Million Franken meldeten die EDU, die EVP und das Mouvement Citoyens Genevois (MCG). Die Lega hat ihre Finanzierung bisher nicht offengelegt. (awp/mc/ps)