Schweizer Rentner stehen im internationalen Vergleich am besten da

Zürich – Pensionären geht es in keinem Land so gut wie der Schweiz. Das Land hat im sogenannten «Global Retirement Index 2024» Norwegen auf den zweiten Platz verdrängt, vor Island.

An vierter Stelle folgt laut dem am Mittwoch veröffentlichten Global Retirement Index (GRI) von Natixis Investment Managers (Natixis IM) Irland, danach die Niederlande, Luxemburg, Australien, Deutschland, Dänemark und Neuseeland. Alle Länder in den Top 10 seien «gute Allrounder», heisst es in dem Bericht.

Fortschritte bei materiellem Wohlergehen und der Gesundheit

Die Schweiz sei jedoch das einzige Land, das zum zweiten Mal in Folge in allen vier Teilindizes – Finanzen im Ruhestand, materielles Wohlergehen, Gesundheit und Lebensqualität – unter den Top 10 rangiere. Vor allem in den Bereichen materielles Wohlergehen und Gesundheit habe sie zugelegt.

Im Teilbereich materielles Wohlergehen konnte sich die Schweiz laut dem Bericht zum zweiten Mal in Folge steigern. Dies sei auf das gute Abschneiden bei den Indikatoren Arbeitslosigkeit und Einkommensgleichheit zurückzuführen, heisst es.

Aber auch beim Teilindex Gesundheit wurde die Schweiz laut Natixis IM besser. Bemerkenswert sei die Verbesserung bei der Lebenserwartung. Diese sei in der Schweiz in den letzten Jahren im Einklang mit der weltweiten Entwicklung der Lebenserwartung gestiegen. Schlechter als im Vorjahr schneidet die Schweiz hingegen bei den versicherten Gesundheitsausgaben ab.

Finanzen etwas schlechter bewertet

Die Finanzen im Ruhestand werden etwas schlechter bewertet, weil die zins- und Steuerbelastung zugenommen haben. Dieser Effekt wird jedoch fast ausgeglichen durch die tiefe Inflationsrate.

Auch bei der Lebensqualität muss die Schweiz einen kleinen Rückgang hinnehmen. Die Werte für Umweltfaktoren und Glück sanken laut dem Bericht leicht, während das Land beim Glücksindikator weiterhin weit oben rangiert. (awp/mc/pg)