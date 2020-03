Schweizer Wirtschaft im vierten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen

Bern – Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2019 etwas verlangsamt. Die exportorientierte Industrie schwächte sich ab, während die Binnenwirtschaft das Wachstum stützte. Im Gesamtjahr wuchs die hiesige Wirtschaft knapp 1 Prozent.

Konkret wuchs das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Berichtsperiode im Quartalsvergleich um 0,3 Prozent, dies nach (unrevidierten) 0,4 Prozent im Quartal davor. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erreichte das BIP ein Plus von 1,5 Prozent nach 1,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

Die Wachstumsrate lag damit über den Erwartungen von Ökonomen. Die von AWP befragten Experten hatten das Wachstum zum Vorquartal bei 0,0 bis +0,2 Prozent und im Vorjahresvergleich bei +1,1 bis +1,4 Prozent gesehen.

Industrie stagniert

Gemäss Seco stagnierte im Berichtsquartal die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe nach vier Quartalen mit einem überdurchschnittlichen Wachstum. Das ungünstige internationale Umfeld laste weiterhin auf den konjunktursensitiven Branchen wie etwa der Maschinen- und Metallindustrie, deren Umsätze erneut zurückgingen.

Die Chemie-Pharma habe das gesamtwirtschaftliche Wachstum zwar gestützt, habe aber nicht ganz an die dynamische Entwicklung der Vorquartale anknüpfen können. Die Warenexporte (-0,5%) gingen derweil leicht zurück, während die Warenimporte (-2,7%) deutlich sanken.

Im Zuge der internationalen Entwicklung seien auch die konjunktursensitiveren Investitionen in Maschinen und in elektrische Ausrüstungen gesunken, so das Seco. Aufgrund der sehr volatilen Luftfahrzeug-Investitionen habe dennoch ein Plus (+2,4%) resultiert.

Bauindustrie wächst weiter

Die Bauinvestitionen (+0,4%) entwickelten sich positiv, ebenso die Wertschöpfung im Baugewerbe (+0,9%). Auch die Konsumausgaben der privaten Haushalte (+0,4%) und des Staates (+0,5%) stiegen etwas stärker als im Vorquartal, gestützt u.a. durch den Rückgang der Konsumentenpreise. Die Inlandnachfrage sei insgesamt moderat gewachsen, heisst es.

Davon hätten auch die meisten Dienstleistungsbranchen profitiert. So registrierte der Handel (+1,2%) ein starkes Wachstum, getragen insbesondere vom Verkauf von Automobilen. Auch die gewichtige Branche der unternehmensnahen Dienstleistungen (+0,2%) fand nach zwei negativen Quartalen zu einem leichten Plus zurück.

Darüber hinaus wirkten laut Seco die öffentliche Verwaltung (+0,5%) und der Gesundheitssektor (+0,5%) stützend. In den Branchen Transport- und Kommunikation (-0,3%) sowie Finanz (-0,4%) setzte sich dagegen die durchwachsene Entwicklung der Vorquartale fort; gebremst wurden beide Sektoren auch vom Auslandgeschäft. Insgesamt wuchsen die Dienstleistungsexporte etwa durchschnittlich (+0,8%), während die Dienstleistungsimporte zurückgingen (-1,8%).

Erste Ergebnisse für das Jahr 2019

Das Seco hat auch erste Schätzungen für das Gesamtjahr publiziert. Demnach resultierte für 2019 eine Wachstumsrate des realen BIP von 0,9 Prozent (2018: 2,8%). Das verarbeitende Gewerbe habe sich wie im Vorjahr als die stärkste Wachstumsstütze erwiesen, so das Seco, wenn auch bei einer beträchtlichen Heterogenität zwischen den einzelnen Industriebranchen.

Auch der Dienstleistungssektor habe zum BIP-Wachstum beigetragen, allerdings in abgeschwächter Form. Auf der Verwendungsseite haben den Angaben zufolge sowohl der Aussenhandel als auch die Binnennachfrage das Wachstum gestützt.

Bereinigt um Sportevents belief sich das Wachstum auf 1,4% (2018: 2,3%). Damit sei die Schweizer Wirtschaft ähnlich verhalten gewachsen wie in den Jahren 2015 und 2016. Grund für die Bereinigung ist, dass die Schweiz Sitz von wichtigen internationalen Sportverbänden wie Fifa, UEFA oder IOC ist. Deren Tätigkeit findet auch in den hiesigen Statistiken ihren Niederschlag. Da die Veranstaltungen aber nicht jedes Jahr stattfinden, berechnen die Behörden auch eine um Sportevents bereinigte BIP-Zahl. (awp/mc/ps)

Seco