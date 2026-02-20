Siegfried erhöht die Dividende

Zofingen – Der Pharmazulieferer Siegfried hat dank eines starken zweiten Semesters die eigenen Ziele 2025 in etwa erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr stellen die Zofinger weiteres Wachstum in Aussicht.

Die Verkäufe stiegen im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 1,33 Milliarden Franken. In Lokalwährungen wäre man sogar um 4,3 Prozent gewachsen, teilte Siegfried am Freitag mit. Das eigene Ziel, den Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zu erhöhen, hat Siegfried damit in etwa erreicht.

53% der Einnahmen im zweiten Halbjahr

Wie üblich habe der Umsatz über das Jahr eine stärkere Saisonalität gezeigt: Während knapp 47 Prozent der Einnahmen auf das erste Semester entfielen, generierte Siegfried gute 53 Prozent im zweiten. «Erneut zeigte sich ein starker Beitrag gegen Jahresende, was durch die hohe operative Leistungsfähigkeit der Organisation ermöglicht wurde», hiess es in der Mitteilung.

Im Geschäftsfeld «Drug Substances» (Wirksubstanzen und Zwischenprodukte) setzte Siegfried in Lokalwährungen gute 916 Millionen Franken um (+4,3%). «Drug Products», was die Herstellung von Tabletten und die sterile Abfüllung von Arzneimitteln umfasst, wuchs in Lokalwährungen um ebenfalls 4,3 Prozent auf knapp 412 Millionen.

Auf Gewinnebene kam der Betriebsgewinn «Core-EBITDA» bei etwas mehr als 312 Millionen zu liegen, was um 9,3 Prozent über dem 2024er Wert liegt und die Erwartungen der Analysten übertrifft.

Die entsprechende Marge beziffert Siegfried auf 23,5 Prozent, womit sie um 1,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert liegt. Die von Siegfried hervorgehobenen «Kern-Ergebnisse» schliessen aussergewöhnliche Aufwendungen und Erträge aus.

Der «Core-Reingewinn» stieg um 2,0 Prozent auf 162 Millionen. Die laufende Portfoliooptimierung und positive operative Effekte hätten die Profitabilität verbessert, so das Communiqué. Den Cashflow aus operativer Tätigkeit steigerte Siegfried auf gut 228 Millionen Franken, nach knapp 169 Millionen im Vorjahr.

Höhere Dividende

Dem Verwaltungsrat wird eine Nennwertrückzahlung von 0,40 Franken pro Aktie vorschlagen, was einer Erhöhung 2 Rappen entspricht.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 stellt Siegfried ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen im tiefen einstelligen Prozentbereich sowie eine Kern-EBITDA-Marge von über 23 Prozent in Aussicht. (awp/mc/pg)