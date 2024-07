Siegfried ernennt Marcel Imwinkelried zum CEO

Zofingen – Siegfried hat einen neuen CEO gefunden: Am 1. September übernimmt Marcel Imwinkelried das Ruder beim Pharmazulieferer. Reto Suter, der das Unternehmen im Zuge des Wechsels von Wolfgang Wienand zu Lonza ad interim führt, übernimmt wieder seine Aufgabe als Finanzchef.

Mit Imwinkelried setzt Siegfried auf eine interne Lösung: Er stiess Anfang 2021 als Leiter für die Pharmaprodukt-Standorte in Barbera del Valle und El Masnou (Spanien) sowie Irvine (Kalifornien) zu Siegfried, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hiess. Im Oktober 2021 stieg er dann zum operativen Leiter des Bereichs Drug Products auf.

Bis 2005 bei Novartis

Vor seiner Karriere bei Siegfried sei Imwinkelried ab 2005 beim Pharmakonzern Novartis in verschiedenen Funktionen mit zunehmender Verantwortung tätig gewesen und sei dort 2018 zum Global Head Technical Operations Solids aufgestiegen.

Imwinkelried habe für die Ernennung zum CEO nicht nur mit seinem beruflichen Leistungsausweis, sondern auch mit seiner Persönlichkeit und seinen Führungsqualitäten überzeugt, wird Verwaltungsratspräsident Andreas Casutt in der Mitteilung zitiert. Er verfüge über alle Voraussetzungen, um den Wachstumskurs der Gruppe weiterzuführen.

Der frühere Siegfried-Chef Wolfgang Wienand war vom grossen Branchennachbarn Lonza abgeworben worden. Dort ist er neu seit diesem Sommer Konzernchef. Bei Siegfried übernahm indes Finanzchef Suter Anfang Mai interimistisch die Rolle des CEO. (awp/mc/pg)