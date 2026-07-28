SIG sieht sich nach operativ starkem Halbjahr auf Kurs

Neuhausen am Rheinfall – Der Verpackungsspezialist SIG ist im ersten Halbjahr 2026 trotz schwieriger Marktbedingungen organisch leicht gewachsen und hat die Margen gesteigert. Für das zweite Halbjahr zeigt sich das Management relativ optimistisch. Auch die Anleger reagieren erfreut.

«Die Margensteigerungen werden sich im zweiten Semester fortsetzen», sagte der seit März amtierende CEO Mikko Keto am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Auch der Iran-Krieg dürfte die Konsumstimmung in den Endmärkten nicht stark belasten.

«Wir haben bisher keinen signifikanten negativen Einfluss gesehen», sagte der Konzernchef. Steigende Rohstoff- und Logistikkosten würden zum grossen Teil an die Kunden weitergegeben.

Besseres Wachstum als erwartet

Im ersten Halbjahr hat sich die Gruppe trotz der Unsicherheit durch den Nahostkonflikt überraschend gut geschlagen. Zwar sank der Umsatz zwischen Januar und Juni insgesamt um 1,2 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Preisentwicklung von Kunststoff ergab sich hingegen ein Plus von 0,4 Prozent.

Dabei zog das Geschäft im zweiten Quartal an, getrieben durch die starke Entwicklung in Amerika. Im ersten Quartal war der Umsatz währungs- und preisbereinigt noch um 0,2 Prozent geschrumpft.

Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche wuchs der Umsatz mit aseptischen Kartonpackungen im ersten Halbjahr leicht, während das Geschäft mit gekühlten Kartonpackungen sowie mit Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln deutlich zurückging. Gut lief laut dem Management unter anderem die Markteinführung von SIG Terra, einer aluminiumfreien Vollbarriere-Lösung, in Europa. Diese habe im ersten Halbjahr für eine starke Dynamik gesorgt.

Profitabilität gesteigert

Gemessen wurde das neue Management um Konzernchef Keto und Finanzchefin Anne Erkens allerdings besonders an der Steigerung der Profitabilität. Diese verbesserte sich dank Effizienzmassnahmen und geringerer Abschreibungen.

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) stieg um 4,6 Prozent auf 243,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte auf 15,6 Prozent von 14,8 Prozent in der Vorjahresperiode. Der bereinigte Reingewinn fiel hingegen wegen eines höheren Steueraufwands um 2,1 Prozent auf 133,3 Millionen Euro.

Mit den Zahlen hat SIG die Erwartungen der von AWP befragten Analysten klar übertroffen. Insbesondere die operative Marge lag deutlich über den Schätzungen.

In der Folge sprang die Aktie hoch. Bis am Mittag notierten die SIG-Papiere um über 7 Prozent im Plus. Damit kosteten sie erstmals seit gut einem Jahr wieder mehr als 15,00 Franken.

Ausblick bestätigt

Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die Gruppe fest. Demnach erwartet SIG im «Übergangsjahr» 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes und zu konstanten Kunststoffpreisen berechnetes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 15,7 und 16,2 Prozent.

Zur Suche nach einem strategischen Partner für das kleine Geschäft mit gekühlten Kartonpackungen hielt sich das Management bedeckt. «Das ist kein einfaches Projekt», sagte Finanzchefin Erkens. Die Suche laufe weiter und sobald es Neuigkeiten gebe, werde man darüber informieren.

Mehr über die geschärfte Strategie will die Geschäftsleitung dann an einem Kapitalmarkttag im Oktober berichten. (awp/mc/ps)