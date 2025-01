Sika eröffnet neue Fabriken in Singapur und China

Baar – Der Bauzulieferer Sika eröffnet in Singapur und in Xi’an, im Nordwesten Chinas, zwei neue Produktionsstätten. Während das Werk in Singapur auf die Mörtelproduktion spezialisiert ist, deckt das Wert Xi’an die gesamte Produktpalette von Sika ab, darunter Fliesenkleber, zementöse Abdichtungslösungen und Bodenbeschichtungen.

Mit den neuen Werken könne die lokale Nachfrage besser bedient und die Transportwege deutlich verkürzt werden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Baar mit. Finanzielle Angaben zu den beiden neuen Werken macht Sika nicht.

Für Singapur werde bis 2028 ein Wachstum der Bauindustrie von jährlich 4,1 Prozent erwartet, heisst es weiter. Dabei plane die Regierung bis 2040 Investitionen von rund 22,5 Milliarden für den Bau von Bahnhöfen und wichtigen Verkehrskorridoren.

Das Volumen der chinesischen Bauindustrie werde 2025 voraussichtlich 4,3 Billionen Franken betragen und bis 2028 jährlich um 3,9 Prozent wachsen. Die Regierung habe im Rahmen ihres Fünfjahresplans mehr als eine halbe Billion Franken für Infrastruktur- und Bauprojekte budgetiert. Mit dem neuen Werk in Xi’an betreibt Sika in dem Land nun 35 Produktionsstätten. (awp/mc/ps)