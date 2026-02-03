Sika erweitert Fertigungsnetz um fünf neue Werke

Baar – Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika erweitert sein globales Fertigungsnetzwerk um fünf neue Standorte in Wachstumsmärkten. Der Konzern gab am Dienstag die Eröffnung neuer Standorte in den USA, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch und Tansania bekannt.

Die neuen Werke seien strategisch günstig gelegen, um die steigende Nachfrage nach hochwertigen Baumaterialien in den Regionen zu decken. Das neue Werk in Florida verfüge über den höchsten Automatisierungsgrad aller Standorte für Zusatzmittel, hiess es.

Angaben zu den Gesamtinvestitionen werden in dem Communiqué nicht gemacht. (awp/mc/ps)