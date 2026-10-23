Sika wächst weiter und steigert Gewinn

Baar – Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 weiter zugelegt. Der Innerschweizer Konzern ist organisch, also ohne Währungseinflüsse und ohne Akquisitionen, weiter gewachsen.

Von Januar bis September 2026 setzte Sika mit seinen Produkten, die etwa zur Verstärkung und Abdichtung von Baumaterialien verwendet werden, 8,71 Milliarden Franken um. Das sind 1,6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die Aufwertung des Schweizer Franken schmälerte den Umsatz dabei um 3,2 Prozent. In Lokalwährungen betrachtet ist der Umsatz um 4,8 Prozent gewachsen. Dazu steuerten Akquisitionen 1,3 Prozent bei.

Bereinigt um Akquisitionen wuchs Sika in den ersten neun Monaten somit um 3,5 Prozent, im dritten Quartal um 4,6 Prozent. Diese von Analysten vielbeachtete Entwicklung zeigt damit nur leicht nach unten. Im ersten Jahresviertel war Sika organisch noch um 0,2 Prozent geschrumpft, um dann im zweiten Quartal um 5,7 Prozent zu wachsen.

Chinesischer Baumarkt bremst aus

Zurückgebunden werden die Innerschweizer nach wie vor vom chinesischen Baumarkt. Dort ist die Bauindustrie zweistellig geschrumpft, was auch den Umsatz in der Region Asien/Pazifik um 2,3 Prozent schmälerte. Um diese Entwicklung bereinigt wäre man auch in dieser Region um organisch um 7,7 Prozent gewachsen, betonte Sika.

Auch bei der Profitabilität konnte Sika sich leicht steigern. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA nahm in den ersten neun Monaten um 1,9 Prozent auf 1,68 Milliarden Franken zu und die Marge blieb mit 19,2 Prozent stabil. Der Reingewinn stieg um 1,9 Prozent auf 870,9 Millionen.

Die Prognosen für das gesamte Jahr werden bestätigt. Sika peilt in Lokalwährungen ein Wachstum von 3 bis 6 Prozent an und die operative Marge soll bei 19 bis 19,5 Prozent zu liegen kommen. (awp/mc/pg)