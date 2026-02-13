Silvan Wildhaber soll neuer Präsident von economiesuisse werden

Zürich – Der Vorstandsausschuss des Wirtschaftsdachverbandes economiesuisse schlägt dem Vorstand einstimmig die Wahl von Silvan Wildhaber zum neuen Präsidenten vor. Die Wahl erfolgt an der Vorstandssitzung im März.

Christoph Mäder übergibt nach sechs Jahren das Amt des Präsidenten von economiesuisse. Seine Amtszeit endet am Tag der Wirtschaft im September. Der Vorstandsausschuss hat sich an seiner Sitzung vom 12. Februar mit dem Vorschlag der eingesetzten Findungskommission befasst und empfiehlt dem Vorstand einstimmig, Silvan Wildhaber zum neuen Präsidenten zu wählen. Die Wahl des neuen Präsidenten erfolgt anlässlich der nächsten Vorstandssitzung im März.

Der 48-jährige Wildhaber ist seit 2012 CEO des St. Galler Textilunternehmens Filtex AG und Verwaltungsratspräsident der Muttergesellschaft Emil Anderegg AG. Das 1919 gegründete Familienunternehmen Filtex exportiert weltweit exklusive Textilien und Stickereien. Wildhaber studierte an der Universität St. Gallen (HSG) Betriebswirtschaft und arbeitete vor seinem Eintritt in das Familien-KMU im Jahr 2006 bei der damaligen Credit Suisse. Wildhaber ist in der Stadt Zürich wohnhaft, verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Silvan Wildhaber ist seit 2014 als Vertreter von Swiss Textiles im Vorstand von economiesuisse tätig und kennt die relevanten wirtschaftspolitischen Dossiers aus erster Hand. Im Jahr 2021 wurde er auch in den Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands gewählt. (mc/pg)