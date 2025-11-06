Skan wird Jahresziele deutlich verfehlen

Allschwil – Die Skan Group wird im laufenden Geschäftsjahr deutlich an den die Umsatz- und Gewinnzielen vorbeischrammen. Statt eines satten Wachstums wird nun ein deutlicher Umsatzrückgang in Aussicht gestellt.

Bislang hatte Skan für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im «mittleren Zehnerbereich» und eine EBITDA-Marge von 14 bis 16 Prozent prognostiziert. Tatsächlich soll es nun einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich geben. Und die Marge wird voraussichtlich nur im niedrigen zweistelligen Bereich liegen.

Begründet wird die Revision damit, dass mehrere Projekte verschoben worden seien. «Signifikante Anteile» des umsatzstärksten Monats Dezember fielen daher weg. Dies habe eine planmässige Überprüfung des Projektportfolios gezeigt.

Mittelfristziele bestätigt

Verschoben sei aber nicht aufgehoben, betont das Unternehmen. Zudem habe sich der Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr äusserst erfreulich entwickelt, wobei insbesondere Abfülllinien für Onkologie-Anwendungen und biotechnologisch hergestellte injizierbare grosse Moleküle nachgefragt werden.

Es ist bereits absehbar, dass der Auftragsbestand zum Jahresende «voraussichtlich» einen neuen Höchststand erreichen werde. Und dies werde dann eine starke Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 darstellen.

An den mittelfristigen Wachstumszielen wird denn auch nicht gerüttelt. Auf Stufe Nettoumsatz erwartet das Unternehmen weiterhin eine jährliche Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich. Die EBITDA-Marge solle schrittweise in den oberen Zehnprozentbereich gesteigert werden – mit Potenzial für eine weitere Steigerung über den mittelfristigen Zeitraum hinaus. (awp/mc/ps)