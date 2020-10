Smart Home: BKW übernimmt Sigren Engineering AG

Bern – Die BKW macht einen wichtigen Schritt in den Wachstumsbereichen Smart Building und Smart Infrastructure: Mit der Übernahme der Sigren Engineering AG kann sie ihre Position in diesen Bereichen wesentlich ausbauen. Sigren Engineering gehört im Schweizer Markt zu den führenden Anbietern von Automationslösungen. Das Unternehmen stösst zum Netzwerk von BKW Building Solutions und wird dort den strategischen Schwerpunkt der Automation von Gebäuden und Infrastrukturen weiter stärken.

Die Sigren Engineering AG ist ein Automationsunternehmen mit Hauptsitz in Winterthur (ZH) und weiteren Standorten in Egerkingen (SO) und Root (LU). 1989 gegründet, ist sie kontinuierlich gewachsen und beschäftigt aktuell 125 Mitarbeitende. Mit Fokus auf komplexe Gebäude und Anlagen ist sie spezialisiert auf die technologieunabhängige Integration von digitalen Lösungen in den Bereichen Smart Building und Smart Infrastructure. Mit innovativen Automationslösungen hat sich Sigren Engineering eine führende Marktposition in den Wachstumsindustrien Pharma, Gesundheit und Infrastruktur erarbeitet.

Digitalisierung von Gebäuden als Markttreiber

Mit der Übernahme der Sigren Engineering kann die BKW Building Solutions den Bereich Automation für Gebäude und Infrastrukturen nachhaltig stärken. Die zunehmende Digitalisierung von Gebäuden und Gebäudetechnik ist ein wesentlicher Markttreiber in diesem Bereich. «Sigren Engineering ist ein entscheidendes Element in der strategischen Weiterentwicklung der BKW Building Solutions Gruppe. Die Möglichkeit, Gesamtlösungen der klassischen Gewerke zusammen mit Automationslösungen anzubieten, gewinnt zunehmend an Bedeutung für unsere Kunden», erklärt dazu Mathias Prüssing, CEO von BKW Building Solutions.

«Der unternehmerische Ansatz der BKW Gruppe hat uns überzeugt. Sie ist die optimale Partnerin, um unsere Marktposition weiter auszubauen und zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden umzusetzen», sagt Hans-Rudolf Sturzenegger, Geschäftsführer und Inhaber der Sigren Engineering. Er wird die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens innerhalb der BKW Building Solutions Gruppe massgeblich mitgestalten.

Sigren Engineering wird Teil des Netzwerks von BKW Building Solutions und wird der Sparte Automation angehören. Mit der Gründung der swisspro Automation AG hat die BKW Mitte 2020 ihre Kompetenzen im Bereich Automation gebündelt. Mit der Sigren Engineering stärkt sie diesen strategischen Schwerpunkt. (mc/pg)

Sigren Engineering AG