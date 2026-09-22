SMG gibt Führungswechsel in den Bereichen Real Estate und Corporate Functions bekannt

Zürich – Daniel Hendel, aktuell Geschäftsführer bei ImmoScout24 Deutschland, tritt per 1. Februar 2027 die Nachfolge von Martin Waeber als Managing Director Real Estate an. Martin Waeber hat sich entschieden, seine operative Führungsfunktion zu beenden und sich auf nicht-geschäftsführende Verwaltungsrats- und Beratungsfunktionen zu konzentrieren. In dieser Rolle wird er der SMG Real Estate weiterhin unterstützend zur Seite stehen. Gleichzeitig hat sich Jessica List, Chief Corporate Officer, entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die SMG per Ende April 2027 zu verlassen.

Martin Waeber ist seit der Gründung im Jahr 2021 Managing Director Real Estate und Mitglied des Führungsteams der SMG. Er blickt auf eine langjährige Karriere bei ImmoScout24 zurück, die 2014 begann. Martin hat in den vergangenen Jahren das Immobiliengeschäft der SMG massgeblich geprägt und weiterentwickelt und somit ihre Position im Schweizer Markt gestärkt. Auch nach seiner operativen Funktion wird er SMG Real Estate weiterhin beratend zur Seite stehen und als Verwaltungsrat von IAZI und Flatfox tätig sein und so für Kontinuität über den Führungswechsel hinaus sorgen.

Daniel Hendel wird am 1. Februar 2027 als Managing Director Real Estate Teil des Führungsteams der SMG. Daniel ist seit über 15 Jahren für ImmoScout24 und die Scout24 Group in Deutschland tätig. Er verfügt über einen ausgewiesenen Leistungsausweis in den Bereichen Produkt, Consumer Experience, Marktplatzentwicklung sowie Aufbau und Skalierung grosser digitaler Unternehmen. Seit April 2025 ist er Geschäftsführer von ImmoScout24 Deutschland und war zuvor in Produktleitungsfunktionen wie Vice President Product Management und Director Consumer Products tätig.

Jessica List hat sich dazu entschieden, die SMG per Ende April 2027 zu verlassen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Künftig werden die Verantwortlichkeiten ihrer Rolle zwischen dem CEO und dem CFO aufgeteilt. Jessica ist seit März 2022 Chief Corporate Officer und Mitglied des Führungsteams. Ursprünglich stiess sie zur SMG, um die Post-Merger-Integration zu leiten. In den vergangenen fünf Jahren spielte Jessica eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der SMG – von der Unternehmensgründung bis hin zur integrierten, börsennotierten Marktplatzgruppe. Sie leitete wesentliche Transformations- und Organisationsinitiativen, baute zentrale Unternehmensfunktionen auf und professionalisierte diese, und zeichnete für die IPO-Readiness sowie den Übergang zur Publikumsgesellschaft verantwortlich.

Christoph Tonini, CEO der SMG, kommentiert die Führungswechsel wie folgt: “Ich danke Jessica und Martin herzlich für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Beide haben in entscheidenden Wachstumsphasen unseres Unternehmens viel Leidenschaft und Leadership bewiesen. Im Namen des gesamten Führungsteams wünsche ich den beiden für ihre Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, Daniel im Team begrüssen zu dürfen. Mit seiner langjährigen internationalen Marktplatzerfahrung bringt er die idealen Voraussetzungen mit, um unseren Erfolg im Bereich Real Estate nahtlos fortzusetzen.” (SMG/mc/hfu)