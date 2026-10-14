Sonova präsentiert mehrere neue Hörsystemprodukte an Fachkongress

Stäfa – Sonova präsentiert an der Hörakustiker-Messe Euha in Hannover neue Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Der Hörgerätehersteller lanciert das Fernmikrofon Roger On Sphere sowie die neue Generation von Cochlea-Implantat-Audioprozessoren unter dem Namen Integro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess.

Roger On Sphere ist laut Sonova das weltweit erste Fernmikrofon, das Sprache in Echtzeit mithilfe von KI vom Umgebungslärm trennt. Das Gerät soll Nutzern von Phonak- und Advanced-Bionics-Produkten zugutekommen, ohne dass zusätzliche Empfänger-Hardware nötig ist. Es soll ab Mitte November 2026 erhältlich sein.

Die neuen Integro-Audioprozessoren für Cochlea-Implantate richten sich an Erwachsene und Kinder. Sie enthalten eine Technologie namens Soundfinder, die Nutzern helfen soll, die Richtung von Geräuschen zu erkennen – eine Funktion, die laut Sonova bisher bei Cochlea-Implantaten nicht verfügbar war. Die Integro-Prozessoren haben eine Zulassung des Prüfdienstleisters TÜV erhalten und werden zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt. (awp/mc/ps)