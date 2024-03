Sportradar steigert Umsatz markant

St. Gallen – Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. Nach einem starken Schlussquartal legte der Umsatz im Gesamtjahr 2023 um ein Fünftel zu. Auch mit Blick nach vorne soll das Tempo aufrechterhalten werden.

Im Jahr 2023 stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 878 Millionen Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Noch deutlicher war das Plus beim bereinigten Betriebsgewinn EBITDA, der um 33 Prozent auf 167 Millionen Euro anstieg. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäften verdreifachte sich auf 34,6 Millionen.

Aktienrückkauf in der Höhe von 200 Mio Dollar

Weiter kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf über 200 Millionen US-Dollar an. Dies zeuge von der Zuversicht in die langfristigen Perspektiven, heisst es.

Im Gesamtjahr 2024 soll der eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden: Das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen erwartet erneut ein Wachstum von mindestens 20 Prozent sowie eine Steigerung des EBITDA im selben Ausmass. (awp/mc/pg)

Sportradar