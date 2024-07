SPS: Manor mietet drei Stockwerke im Jelmoli-Haus

Olten / Genf – Neue Mieterin im Jelmoli-Haus: Swiss Prime Site hat mit der Manor Gruppe einen langjährigen Mietvertrag abgeschlossen. Die Warenhausgruppe errichtet auf drei Stockwerken ihren Flagship-Store in der Zürcher Innenstadt.

Ab voraussichtlich 2027 wird Manor dann im Erd- und Untergeschoss sowie im ersten Obergeschoss auf insgesamt rund 13’000 Quadratmetern zu finden sein, heisst es von beiden Unternehmen in einer Mitteilung vom Dienstag. Manor beteilige sich auch an den Umbaukosten.

Swiss Prime Site (SPS) hatte im Februar 2023 die Neupositionierung des Jelmoli-Hauses nahe der Zürcher Bahnhofstrasse beschlossen. Die übrigen 20’000 Quadratmeter in den oberen Stockwerken sollen zu Büroflächen werden, die mit einem Gastronomie- und Freizeitangebot ergänzt werden. Der Mietvertrag mit dem Fitnessclub Holmes Place bleibe bestehen.

Manor war bis 2020 in Zürich an prominenter Lage an der Bahnhofstrasse präsent. Nach einem jahrelangen, erbitterten Rechtsstreit mit der Immobilienbesitzerin Swiss Life wurde das Warenhaus geschlossen. (awp/mc/ps)

