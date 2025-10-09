Stadler erhält Auftrag für Wasserstoffzüge aus Italien

Bussnang – Der Bahnspezialist Stadler Rail hat einen Auftrag aus Italien erhalten. Für die sizilianische Bahngesellschaft Ferrovia Circumetnea (FCE) wird Stadler zwei Schmalspurzüge mit Wasserstoffantrieb bauen.

Dies sei der erste Auftrag für die Herstellung und Lieferung von massgeschneiderten Zügen mit Wasserstoffantrieb für die Schmalspur, teilte Stadler am Donnerstag mit. Der Vertrag sei vergangene Woche im Rahmen der Expo Ferroviaria in Mailand unterzeichnet worden.

Er enthält laut den Angaben eine Option für die Lieferung von 13 weiteren Fahrzeugen des selben Bautyps. Ausserdem ist im Vertrag der Service für die ersten beiden Züge für fünf Jahre sowie das technische Ersatzmaterial enthalten. (awp/hzi/ps)