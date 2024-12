Stadler erhält Signaltechnik-Grossauftrag in Atlanta

Bussnang – Stadler Rail hat in den USA einen Grossauftrag an Land gezogen. Die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (Marta) hat den Bahnbauer damit beauftragt, das gesamte Schienennetz mit einem neuen Signaltechniksystem auszurüsten, wie das Thurgauer Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

Der Auftrag sehe vor, dass Stadler das alte System innerhalb von acht Jahren nach Projektstart durch ein Zugbeeinflussungssystem der neusten Generation ersetze. Dieses sorge für mehr Sicherheit und mehr Effizienz.

Und für Stadler bedeute der 500-Millionen-US-Dollar-Grossauftrag den internationalen Durchbruch im diesem Geschäftsbereich, heisst es im Communiqué weiter. Es handle sich nämlich um den grössten Auftrag im Signalling-Bereich der Firmengeschichte.

Das Zugsicherungssystem des Thurgauer Unternehmens trägt den Namen Stadler CBTC, was für «Communication-Based Train Control» steht. Es nutze drahtlose Kommunikation, um Züge jederzeit präzise zu lokalisieren. Dank den dadurch gewonnen Echtzeitinformationen über die Zugposition und -geschwindigkeit könnten Züge präziser, sicherer und effizienter gesteuert werden. (awp/mc/pg)