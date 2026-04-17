Stanford AI Index 2026: Die Schweiz liegt bei den KI-Fachkräften an erster Stelle

Stanford – Laut dem vom Institut für menschenzentrierte künstliche Intelligenz der Stanford University veröffentlichten „AI Index Report 2026“ liegt die Schweiz weltweit an der Spitze, was die Zahl der KI-Forscher und -Entwickler pro Kopf angeht. Doch Talente allein sind nicht alles: Der Bericht stellt fest, dass die Investitionen in Schweizer Startups hinter den weltweit und europaweit führenden Ländern zurückbleiben, obwohl die Nutzung von KI bei Schweizer Unternehmen und Arbeitnehmern weiter zunimmt.

Der AI-Index-Bericht 2026 ist die neunte jährliche Bestandsaufnahme zur weltweiten Lage der künstlichen Intelligenz, herausgegeben vom Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). Als unabhängige Initiative stützt sich der Bericht auf streng geprüfte, weltweit erhobene Daten, um den technischen Fortschritt, den wirtschaftlichen Einfluss und die gesellschaftlichen Auswirkungen der KI zu erfassen. Er soll als wichtige Informationsquelle für politische Entscheidungsträger, Forscher, Führungskräfte und Journalisten dienen, die sich in einem Bereich bewegen, der sich schneller entwickelt, als die meisten Bemühungen, ihn zu erfassen, nachziehen können.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Leistungsfähigkeit der KI rasch verbessert: Im Jahr 2025 stammten mehr als 90 % der bedeutenden Pioniermodelle aus der Industrie, und einige erreichen oder übertreffen mittlerweile die Leistungsstandards von Menschen bei wissenschaftlichen Fragen auf Doktorandenebene und bei mathematischen Wettbewerben. Die Leistungssteigerungen sind jedoch nach wie vor uneinheitlich: So gewinnen Modelle zwar Goldmedaillen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade, können aber analoge Uhren nur in der Hälfte der Fälle richtig ablesen. (Startupticker/mc/hfu)

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