Stickeralbum: Der Schwingerkönig 2025 erscheint in Kollaboration mit Panini

Wollerau SZ – Guetli Shop Stans und Schlussgang Medien AG kooperieren mit Panini Suisse für das diesjährige Schwingerkönig-Sammelalbum. Die Ausgabe fokussiert sich auf Nachwuchstalente und bietet zusätzlich ein exklusives Gewinnspiel sowie fünf signierte Joel-Wicki-Sticker.

Die als Guetli Shop Stans bekannte GSSH Projekte AG mit Sitz in Stans und die Schlussgang Medien AG mit Sitz in Luzern geben am 5. Mai erstmals in Zusammenarbeit mit dem italienischen Stickerverlag Panini mit Schweizer Niederlassung in Wollerau das neue Sammelalbum Der Schwingerkönig 2025 heraus. Das Album fokussiert sich laut Medienmitteilung mit insgesamt 377 Stickerm auf Nachwuchstalente.

Das Sammelalbum widmet sich dem bevorstehenden Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 im Glarnerland und enthält 377 Sticker, inklusive 22 Spezialsticker und 32 Sponsoren-Sticker, auf 64 Seiten und vier Umschlagseiten. Die diesjährige Ausgabe wurde durch die Zusammenarbeit mit Panini im Panini-Stil neugestaltet. Zusätzlich sollen Schwinger auf der Umschlagseite mit Spezialeffekt sowie Spezialsticker mit Sandeffekt das Album noch ansprechender gestalten. Neben den üblichen Inhalten wie zahlreiche Schwingerporträts, die Vorstellung der Teilverbände, Informationen zum Schwingsport sowie dem ESAF 2025 in Mollis, soll der diesjährige Fokus auf den Nachwuchs des Sports liegen.

Den Stickertüten wurden zusätzlich nach Zufallsprinzip Panini-Glückstickets beigemischt. Mit einem einmaligen Code können mit diesen Glückstickets Preise gewonnen werden. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis zum 31. August 2025 über die Internetseite derschwingerkoenig.panini.ch möglich. Bei einem Besuch ins Panini-Hauptquartier in Modena, Italien, signierte Schwingerkönig Joel Wicki zudem fünf Sticker, die ebenfalls im Umlauf gebracht wurden.

Das Album sei laut Mitteilung umweltfreundlich produziert und FSC zertifiziert und ab sofort an Kiosken sowie bei Coop Kiosk erhältlich. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)