Strüby Konzept AG mit weltweit einzigartiger vollautomatisierter Brettstapelmaschine

Seewen – Die Strüby Konzept AG hat im Beisein von Bundesrat Guy Parmelin in Root die ersten Massivholzelemente auf ihrer neuen Brettstapelmaschine gefertigt. Das Holzbauunternehmen aus Seewen bezeichnet diese vollautomatisierte Maschine als weltweit einzigartig.

Bundesrat Guy Parmelin hat am 15. August 2024 das erweiterte Produktionszentrum der Firma Strüby in Root besucht. Dabei habe er mit seiner Delegation aus dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung und dem Bundesamt für Wohnungswesen eine Weltpremiere erlebt, heisst es in einer Mitteilung des in Seewen ansässigen Holzbauunternehmens.

Im Beisein der Besucherinnen und Besucher wurden auf der laut Strüby weltweit einzigartigen, vollautomatisierten Brettstapelmaschine die ersten Massivholzelemente gefertigt. Sie war von der auf Holzbearbeitungsmaschinen spezialisierten baden-württembergischen Firma Weinig für Strüby gefertigt worden. Damit will Strüby die Produktion von Naturholzdecken stark steigern.

Die Delegation habe sich von dem vier Hektaren grossen Werk und dem Strüby-Angebot beeindruckt gezeigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Es reicht von der Projektentwicklung über die Architektur, das Engineering, die Produktion und Realisation bis hin zum Kundendienst und Gebäudeunterhalt. (Café Europ/Amt für Awirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)