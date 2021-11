Sulzer: VR-Präsident Löscher tritt auf GV 2022 zurück

Winterthur – Beim Industriekonzern Sulzer kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Peter Löscher, der das Gremium seit 2014 führt, wird sich an der Generalversammlung vom kommenden Frühjahr nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stellen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Über die Nachfolge von Löscher will Sulzer zu gegebener Zeit informieren. Seine Verdienste werden in der Mitteilung verdankt, eine Würdigung seiner Leistung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Peter Löscher löste 2014 Manfred Wennemer auf der Position des VR-Präsidenten ab, der Knall auf Fall von seinem Amt zurückgetreten war. Begründet wurde Wennemers Rücktritt damals mit persönlichen Gründen. In der Branche wurde indes darüber spekuliert, dass Wennemer mit dem russischen Industriellen Viktor Vekselberg, dem Hauptaktionär von Sulzer, nicht zu Rande kam. (awp/mc/ps)