Sunnie Groeneveld neue Direktorin des Institute for Digital Business der HWZ

Zürich – Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich hat Sunnie Groeneveld zur neuen Direktorin des Institute for Digital Business ernannt. Sie folgt auf Manuel P. Nappo, der nach 14 Jahren auf eigenen Wunsch die Hochschule verlässt, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen.

Sunnie Groeneveld hat als Unternehmerin und als Mitglied mehrerer Verwaltungsräte mittelgrosser Schweizer Unternehmen eine beeindruckende Karriere in der digitalen Wirtschaft vorzuweisen. Ihre breit gefächerte und branchenübergreifende Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, um das Institute for Digital Business weiterhin an der Spitze technologischer Innovation und Weiterbildung zu positionieren.

«Wir freuen uns sehr, dass Sunnie Groeneveld die Leitung des Institute for Digital Business übernimmt. Ihre langjährige Expertise in Schlüsselbereichen wie digitale Transformation und strategische Entwicklung, kombiniert mit ihrer starken Führungskompetenz, macht sie zur ersten Wahl als neue Institutsleiterin», sagt Prof. Matthias Rüegg, Rektor der HWZ.

Unter der Leitung von Sunnie Groeneveld wird das Institut seine Mission fortsetzen, innovative und praxisorientierte Bildungsprogramme zu entwickeln. Zusätzlich zum Institut wird Sunnie Groeneveld weiterhin den EMBA Digital Leadership leiten, der darauf abzielt, die nächste Generation von Führungskräften für die digitale Welt fit zu machen. (HWZ/mc/pg)