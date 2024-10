Sunrise mit leicht weniger Umsatz und etwas mehr Betriebsgewinn

Salt-Besitzer verspricht langfristiges Engagement in der Schweiz

Bern – Der französische Besitzer des Schweizer Telekomanbieters Salt hat in einem Interview ein langfristiges Engagement in der Schweiz bekräftigt. «Ich kaufe Unternehmen, um sie zu behalten», sagte der 57-jährige Investor und Milliardär Xavier Niel der «NZZ am Sonntag». «Wenn man als Telekomanbieter aktiv ist, ist das ein Investment für immer. Denn egal, welche Technologien […]