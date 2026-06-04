Swiss Economic Forum 2026 eröffnet – Interlaken im Zeichen von Widerstandskraft und Zusammenarbeit

Interlaken – Mit einem klaren Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und unternehmerische Handlungsfähigkeit startet heute in Interlaken das 28. Swiss Economic Forum (SEF). Unter dem Motto «Unbreakable?» widmet sich die diesjährige Ausgabe der Frage, wie Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend volatilen Welt halten und stärken können.

Rund 1’350 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutieren während zwei Tagen die zentralen Herausforderungen unserer Zeit: geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und die zunehmende Dynamik technologischer Veränderungen. Im Zentrum steht die Frage, welche Rahmenbedingungen und Werte sichergestellt werden müssen, damit Unternehmen sich laufend anpassen, erneuern und weiterentwickeln können.

«Orientierung entsteht dort, wo unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen und Herausforderungen gemeinsam eingeordnet werden. Das SEF will der Schweizer Wirtschaft für zwei Tage eine Plattform bieten und sicherstellen, dass unternehmerische Themen gehört und verstanden werden.», so Corine Blesi, Managing Director, NZZ Connect.

Impulsgeber mit internationalem Format

Die Konferenz wird traditionsgemäss vom Bundespräsidenten, Guy Parmelin, eröffnet. Internationale Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft prägen das Programm:

Sergio P. Ermotti, Group CEO der UBS, ordnet die Rolle des Finanzplatzes Schweiz in einem zunehmend fragmentierten globalen Umfeld ein.

Philipp Navratil, CEO von Nestlé, spricht über lokale Wertschöpfung, kurze Entscheidungswege und deren Bedeutung als Wettbewerbsvorteil in einem globalen Marktumfeld.

Carmen Reinhart, Professorin an der Harvard Kennedy School, analysiert die globalen wirtschaftlichen Verschiebungen und deren Auswirkungen auf Märkte und Staaten.

Severin Schwan, Verwaltungsratspräsident von Roche, beleuchtet die Zukunft der Schweizer Pharmaindustrie und zeigt auf, vor welchen Weichenstellungen die Branche steht.

Peggy Whitson, ehemalige NASA-Astronautin und heute Vice President of Human Spaceflight bei Axiom Space, spricht über Führung, Innovation und Entscheidungen unter Extrembedingungen.

Auch führende Vertreterinnen und Vertreter aus Schweizer Unternehmen, Politik und Verwaltung bringen ihre Perspektiven auf die Bühne – darunter Inhaber der Twerenbold Reisen Gruppe Karim Twerenbold, SECO-Staatssekretärin Helene Budliger Artieda, Harvard-Professorin Amy Edmondson, Chef der Armee Benedikt Roos sowie der Bundesaussenminister a.D. Sigmar Gabriel.

Weitere Informationen zum Programm und zu den Speakern finden Sie auf unserer Website.

Jungunternehmertum im Fokus

Das SEF.2026 versteht sich nicht nur als Dialogplattform, sondern auch als Ort für Förderung und Vernetzung:

Mit dem SEF.Award würdigt das Forum unternehmerische Exzellenz junger Schweizer Firmen.

Die SEF.Founder Conference bringt Gründerinnen und Gründer mit Schlüsselpersonen des Innovationsökosystems zusammen.

In der SEF.Academy erhalten junge Führungskräfte neue Impulse für ihre persönliche und berufliche Entwicklung.

Neu lanciert wird zudem die SEF.FamilyEntrepreneur Community für den generationenübergreifenden Austausch unter Schweizer Familienunternehmen.

Swiss Economic Forum 2026

(SEF/mc/ps)