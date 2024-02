Swiss-Finanzchef Binkert wird CEO der SV Group

Zürich – Die Swiss muss sich auf die Suche nach einem neuen CFO machen. Der Finanzchef Markus Binkert verlässt das Unternehmen per Ende Mai.

Die Nachfolgesuche sei bereits in die Wege geleitet worden, teilte die Airline am Montag mit. Binkert, der 19 Jahre lang für die Fluggesellschaft tätig war, wechselt zur in der Gastronomie und im Hotelmanagement tätigen SV Group. Dort wird er CEO und ersetzt laut deren Angaben den langjährigen Chef Patrick Camele.

Rückkehr zu den Wurzeln

Binkert kehrt mit diesem Schritt sozusagen zu seinen Wurzeln zurück: Laut den Angaben war er nämlich zu Beginn seiner Karriere als Gastronomiechef für verschiedene Hotelketten in Hong Kong, London und New York tätig.

Bevor er den Posten des Finanzchefs bei der Swiss antrat, hatte er verschiedene Aufgaben innerhalb der Lufthansa-Gruppe inne gehabt. 2013 wurde er den Angaben zufolge als Chief Commercial Officer in die Geschäftsleitung der Swiss berufen und übernahm 2016 zusätzlich für die Lufthansa Group die Verantwortung über Pricing, Revenue Management und Distribution. Danach ging er kurzzeitig nach München, wo er unter anderem für das Marketing der Gruppe verantwortlich war.

Im März 2020 übernahm er dann seine Aufgabe als Finanzchef der Swiss – just als die Airline mit Beginn der Coronapandemie in eine ihrer bislang grössten Krisen rutschte. In seiner Amtszeit als CFO verantwortete er denn auch die Verhandlungen über den vom Bund garantierten Corona-Überbrückungskredit. Er habe einen massgeblichen Beitrag geleistet, dass die Swiss heute finanziell auf einer gesunden Basis stehe, schuldenfrei und gut positioniert sei, wird Swiss-Chef Dieter Vranckx in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/ps)