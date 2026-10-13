Swiss Medical Network geht im Tessin Partnerschaft mit Phoenix Pharma Switzerland ein

Freiburg – Die Aevis Victoria-Tochter Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit Phoenix Pharma Switzerland ein. Die Benu-Apotheken im Tessin werden in Rete Sant’Anna integriert, das integrierte Versorgungsnetz von Swiss Medical Network, das seit Januar 2025 im Kanton tätig ist.

Viva-Versicherte im Tessin können sich ab sofort direkt an eine Benu-Apotheke wenden, wenn sie eine Erstberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Prävention, Impfungen, Raucherentwöhnung und Überwachung der korrekten Medikamenteneinnahme in Anspruch nehmen möchten. Dies erfolgt in Abstimmung mit ihrem Hausarzt, der weiterhin die zentrale Ansprechperson im Behandlungsprozess bleibt.

Rete Sant’Anna vereint die medizinischen Zentren Centromedico, angeschlossene Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network. Die Benu-Apotheken bieten einen zusätzlichen Zugang zum Versorgungsnetz. (pd/mc/pg)