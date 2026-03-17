Swissgrid senkt die Tarife für das Jahr 2027

Aarau – Die Stromnetzbetreiberin Swissgrid senkt ihre Tarife erneut. Ein typischer Vierpersonenhaushalt zahlt im Jahr 2027 zehn Franken weniger für die Nutzung des Netzes. Auch Unternehmen profitierten, teilte die nationale Swissgrid am Dienstag mit.

Die Kosten für die Privathaushalte sinken auf rund 54 Franken, was gemäss Mitteilung rund 4,5 Prozent der gesamten erwarteten Stromkosten des Haushalts entspricht. Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von 90’000 Kilowattstunden profitieren von einer Kostenreduktion um 200 auf 1086 Franken.

Als Grund für die Senkung nannte Swissgrid Massnahmen beim Engpassmanagement und bei den Systemdienstleistungen. So optimiere etwa ein Überwachungssystem die Auslastung der Leitungen und vermeide kostspielige Eingriffe.

Auch der Tarif für die Stromreserve sinkt. Ein Haushalt bezahlt dafür neu 8 statt 18 Franken pro Jahr. Einzig der Zuschlag für solidarisierte Kosten steigt von 2 auf 8 Franken pro Jahr an. Mit diesen Kosten werden unter anderem Netzverstärkungen finanziert. (awp/mc/ps)