Talenthouse meldet Konkurs an

Baar – Die ehemals an der Schweizer Börse SIX kotierte Technologieplattform Talenthouse hat den definitiven Konkurs angemeldet. Es gibt keine Hoffnung mehr auf eine erfolgreiche Sanierung, wie das Unternehmen bereits am vergangen Freitag mitteilte.

Ursprünglich hatte das Unternehmen Ende April 2024 eine Nachlassstundung bis Oktober beantragt. Ein Umstrukturierungsplan zusammen mit der ATIS Advanced Technologies International Solution Holding sei aber nicht zustande gekommen. Auch eine Alternative sei nicht in Aussicht, heisst es weiter.

Erschwerend sei hinzu gekommen, dass die Aktien des Unternehmens per 8. Juli von der Börse dekotiert wurden. Auf eine Anfechtung habe man aber wegen der Kosten und des unsicheren Ausgangs verzichtet.

Aufgrund der ungünstigen Entwicklungen habe die Unternehmensführung schliesslich den Entscheid zur Konkursanmeldung gefällt. Damit sollen gemäss Mitteilung auch weitere Schäden für Gläubiger vermieden werden. (awp/mc/ps)

