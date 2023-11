Torsten Friedrich wird 2025 CEO von Denner

Zürich – Der Verwaltungsrat der Denner AG hat den 46-jährigen Torsten Friedrich per 1. Januar 2025 zum CEO ernannt. Friedrich ist ein Discount-Profi: Er verbrachte seine bisherige Karriere bei Lidl und war zuletzt CEO von Lidl Schweiz.

Torsten Friedrich hat langjährige und umfangreiche Erfahrungen in allen relevanten Funktionen eines Discounters wie Einkauf, Verkauf, Logistik und dem Category-Management sammeln können. Nach der Ausbildung startete er seine Karriere bei Lidl im Jahr 2002 – wo er später sowohl in der Zentrale als auch in den Ländergesellschaften in Deutschland und Österreich in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Von 2020 bis 2023 konnte er als CEO Lidl Schweiz weiterentwickeln und Marktanteile im Schweizer Discountmarkt gewinnen.

Seine Funktion bei der Denner AG wird er am 1. Januar 2025 antreten. Bis zu diesem Zeitpunkt führt weiterhin Adrian Bodmer die Geschäfte des grössten Discounters der Schweiz. Adrian Bodmer folgte ad interim auf Mario Irminger, der zum Präsidenten der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes gewählt worden war. (mc/pg)

Denner AG