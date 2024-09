Trafigura ernennt Richard Holtum zum CEO – Jeremy Weir wird VRP

Singapur / Genf – Bei Trafigura kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Ab 1. Januar 2025 übernimmt Richard Holtum die Geschäftsführung des Rohstoffhändlers.

Holtum ist aktuell noch als Global Head of Gas, Power and Renewables für das Unternehmen tätig. Per 1. Oktober 2024 übergibt er dieses Amt an Igor Marin, derzeit Head of Power Trading. Zudem nimmt er ab diesem Datum auch Einsitz in den Verwaltungsrat.

Der aktuelle Trafigura-CEO, Jeremy Weir, tritt per Anfang 2025 von seinen Führungsaufgaben zurück und übernimmt dann den Posten des Verwaltungsratspräsidenten. Diese Ankündigung markiere «den Höhepunkt einer fast dreijährigen Nachfolgeregelung durch den Vorstand, um das Unternehmen auf die nächste Führungsgeneration vorzubereiten», wird er in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/ps)

Trafigura