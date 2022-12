TX Group verstärkt die Aussenwerbung und übernimmt Clear Channel Schweiz

Zürich – Die TX Group baut ihr Aussenwerbungsgeschäft markant aus. Zusammen mit der eigenen Werbevermarktungstochter Goldbach Group übernimmt das Zürcher Medienhaus die Nummer 2 im hiesigen Markt, Clear Channel Schweiz. Der Kaufpreis beträgt 86 Millionen Franken.

Die TX-Group-Tochter Goldbach ist über ihre Mehrheitsbeteiligung an Neo Advertising (52,3 Prozent) bereits heute im Geschäft mit Plakaten und digitaler Aussenwerbung tätig. Durch die Übernahme von Clear Channel Schweiz werde das Geschäft nun in Bezug auf Umsatz und Ergebnis zu einem substanziellen Standbein ausgebaut, teilte die TX Group am Donnerstag mit.

Der kombinierte Umsatz der beiden Gesellschaften Neo Advertising und Clear Channel Schweiz betrage über 100 Millionen Franken. Zum Vergleich: Der Schweizer Marktleader APG erzielte 2021 einen Umsatz von rund 266 Millionen. Wie TX Group weiter schreibt, ist mit den Minderheitsaktionären von Neo Advertising der spätere Auskauf ihrer Anteile vereinbart.

«Die Übernahme von Clear Channel Schweiz ist eine gute Ergänzung des strategisch wichtigen Aussenwerbegeschäfts. Wir sehen in dem Segment weiteres, profitables Wachstumspotenzial», gibt sich TX-Group-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino erfreut.

Verkäuferin ist die amerikanische Clear Channel Outdoor Holdings. Die Abgabe des Schweizer Geschäfts sei das Ergebnis der laufenden Prüfung strategischer Alternativen, schreiben die Amerikaner in einer separaten Mitteilung. Clear Channel Outdoor Holdings erwartet, dass das Schweizer Geschäft im Jahr 2022 etwa 9,7 Millionen US-Dollar zum bereinigten EBITDA des eigenen Europasegmentes beitragen wird.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Wettbewerbskommission. Gemäss Mitteilung der Verkäuferin soll die Transaktion voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein. (awp/mc/ps)