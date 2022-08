U-blox steigert Halbjahresgewinn kräftig

Thalwil – Der Halbleiter-Spezialist U-blox hat in der ersten Jahreshälfte kräftig zugelegt und Rekordergebnisse erzielt. Die Ende Mai zuletzt höher gesteckten Ziele fürs Gesamtjahr 2022 hebt das Unternehmen ein weiteres Mal an.

Im ersten Halbjahr steigerte U-blox den Umsatz um 53 Prozent auf 294,4 Millionen Franken, wie es am Freitag in einer Mitteilung hiess. Um Währungseffekte bereinigt lag das Umsatzplus bei 50 Prozent.

U-blox verbesserte auch die Profitabilität deutlich: Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn kletterte auf Stufe EBIT auf 57,4 Millionen Franken in die Höhe nach 10,5 Millionen vor Jahresfrist. Und die dazugehörige Marge stand bei 19,5 Prozent nach knapp 3 Prozent. Der Reingewinn kletterte derweil auf 45,8 Millionen von tiefen 2,3 Millionen Franken.

Wachstum auf allen Ebenen

In der ersten Jahreshälfte habe die Gruppe die Umsätze in allen Regionen und Geschäftssegmenten gesteigert und dies trotz anhaltender Engpässe in den Lieferketten, hiess es weiter. Allerdings habe sich die Lage in den Lieferketten entschärft und dank Preisanpassungen sowie einem veränderten Produktmix sei auch die Profitabilität deutlich verbessert worden.

U-blox hat laut den Angaben auch den Kundenstamm weiter ausgebaut auf mittlerweile über 14’500 Kunden weltweit. Ende des letzten Jahres lag dieser Wert bei rund 12’200.

Guidance erneut erhöht

Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung mit rekordhohen Ergebnissen erhöht U-blox die Finanzziele fürs Gesamtjahr, die zuletzt bereits Ende Mai angehoben wurden. Neu rechnet der Sensorenhersteller für 2022 mit einem bereinigten 46 bis 54 Prozent nachdem zuletzt ein Plus von 27 bis 39 Prozent in Aussicht gestellt wurde.

Auch auf Margenebene setzt sich U-blox höhere Ziele. Die bereinigte EBIT-Marge soll dabei im Bereich von 16 bis 19 Prozent zu liegen kommen. Im Mai ist das Unternehmen für 2022 noch von einer Marge zwischen 10 bis 14 Prozent ausgegangen.

U-blox werde auch über das laufende Jahr hinaus von einer weltweit starken Nachfrage nach ihren Produkten profitieren, ist CEO Thomas Seiler laut Mitteilung überzeugt. Dabei werde man von einer noch stärker verbreiteten Nutzung von IoT-Anwendungen (Internet of Things) profitieren. (awp/mc/pg)