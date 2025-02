Uhrenmarke Carl F. Bucherer vor dem Aus?

Biel/Luzern – In der Schweiz könnte es bald eine Uhrenmarke weniger geben. Wie die «Bilanz» schreibt, hat der Rolex-Konzern die Einstellung von Carl F. Bucherer beschlossen. Am Freitagmorgen seien die Angestellen über das Ende informiert worden, hiess es.

Demnächst würden die Rollläden an den noch verbliebenen Boutiquen runtergehen und auch die Verkaufsstellen in den Filialen des von Rolex übernommenen Uhren- und Schmuckhändlers Bucherer für andere Marken freigeräumt, so der Bericht weiter. Zuletzt war die Marke Carl F. Bucherer laut den Angaben in rund 250 Geschäften präsent, 50 davon werden von Bucherer respektive der US-Tochter Tourneau betrieben.

Weder Rolex noch Bucherer wollten gegenüber der «Bilanz» einen Kommentar zum Ende von Carl F. Bucherer abgeben. Rolex habe auf Bucherer verwiesen, Bucherer wiederum habe die Informationen von «Bilanz Watches» als blosse «Gerüchte» abgetan, hiess es. Auf Anfrage von AWP nahm die Firma Bucherer keine Stellung dazu.

Gemäss dem Bericht soll es die Marke Carl F. Bucherer trotz teils ansehnlichen Umsätzen nie geschafft haben, schwarze Zahlen zu schreiben. In guten Jahren habe der Uhrenhersteller Umsätze zwischen 80 und 100 Millionen Franken erwirtschaftet, hiess es. Doch selbst dann seien Verluste geschrieben worden. (awp/mc/pg)