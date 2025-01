Ulrich Harmuth wird neuer CEO von Betterview

Zürich – Betterview, ein Unternehmen im Bereich refraktive Chirurgie mit Standorten in der Schweiz und London, hat zum Jahreswechsel sein Führungsteam verstärkt.

Zum 2.Januar 2025 hat Ulrich Harmuth die Position des Chief Executive Officers (CEO) übernommen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in Unternehmensentwicklung, Internationalisierung und Finanzführung bringt Harmuth ideale Voraussetzungen mit, um die Erfolgsgeschichte von Betterview fortzuschreiben und neue Impulse für Wachstum und Innovation zu setzen.

«Mit Ulrich Harmuth konnten wir eine herausragende Führungspersönlichkeit gewinnen, die Betterview in der nächsten Phase seiner Entwicklung führen wird,» sagt David Holenstein, Mitbegründer und bisheriger Co-CEO von Betterview. «Seine internationale Erfahrung und sein strategischer Weitblick machen ihn zur idealen Wahl für diese Schlüsselposition.»

Werdegang

Zu den bisherigen Stationen von Ulrich Harmuth gehören:

Chief Strategy Officer und Chief Financial Officer bei Sportradar AG:

Während seiner Zeit bei Sportradar trug er massgeblich zur Entwicklung des Unternehmens von einem Start-up zu einem globalen Marktführer bei, dessen Umsatz die Milliardengrenze überschritt. Der IPO von Sportradar war einer der grössten der Schweizer Geschichte. In seinen unterschiedlichen Rollen verantwortete Ulrich Harmuth unter anderem den Markteintritt in die USA und die Erweiterung des Produktportfolios durch erfolgreiche Akquisitionen. Zudem sammelte Ulrich Harmuth umfangreiche Erfahrungen im Bereich Private Equity, M&A und strategischer Unternehmensführung bei EQT Partners, 3i Group und The Boston Consulting Group.



Ulrich Harmuth hat einen MBA in Finance von INSEAD sowie einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen (BU Wuppertal, TU Karlsruhe und Universität Pretoria).

«Ich freue mich darauf, mit David und Rouven, den beiden Co-Foundern, sowie dem engagierten Team von Betterview die Vision des Unternehmens weiterzuentwickeln und die Expansion in der Schweiz und international voranzutreiben,» so Ulrich Harmuth. «Unser Ziel ist es, neue Massstäbe in der Augenchirurgie zu setzen und unseren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Versorgung zu bieten.» (Betterview/mc/ps)