VAT beendet Kurzarbeit für 400 Mitarbeitende in Haag

Haag – Der Vakuumventilhersteller VAT sieht den Tiefpunkt der Marktschwäche im Chipgeschäft erreicht und hebt die im Oktober des vergangenen Jahres am Produktionsstandort im sankt-gallischen Haag für rund 400 Mitarbeitende eingeführte Kurzarbeit auf. Das Marktumfeld bleibt aber herausfordernd.

Das Ende der Kurzarbeit bedeute nicht, dass in den nächsten Monaten bereits wieder mit einer markanten Verbesserung der Ertragslage zu rechnen sei, warnte VAT in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Es sei derzeit schwierig abzuschätzen, wie sich die Absatzmärkte für Produktionsanlagen der Halbleiter- und Displayindustrie entwickeln würden.

Vor gut einem Jahr begannen sich die für die Ostschweizer massgebenden Märkte im Halbleitergeschäft abzuschwächen. VAT reagierte auf die sich verschlechternde Lage und führte im Oktober 2018 in Haag Kurzarbeit ein. In der Folge wurde diese Massnahme zweimal verlängert. Ab Montag gilt sie nicht mehr.

Produktion angepasst

VAT habe die Produktion den neuen Gegebenheiten angepasst, hiess es weiter. Die heutige Personalsituation im Verhältnis zum Geschäftsvolumen erlaube es, die Mitarbeitenden effizienter und flexibler einzusetzen. Sollte das Geschäft anziehen, werde man in einer ersten Phase vermehrt Temporärmitarbeitende einsetzen.

Als Wachstumstreiber für künftiges Geschäft sieht VAT etwa die Digitalisierung, das Internet der Dinge oder selbstfahrende Fahrzeuge. Diese Chancen seien weiterhin intakt und dürften „in Zukunft wieder positivere Wachstumsimpulse geben“, ist man bei VAT überzeugt. (awp/mc/pg)

