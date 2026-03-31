VAT rudert beim Umsatziel wegen Irankrieg zurück – Aufträge hoch

Haag – Der Vakuumventil-Hersteller VAT rudert mit seinem Ausblick für das erste Quartal zurück. Der Nahostkonflikt belaste die Lieferketten. Die Auftragslage sei aber weiter gut und der Ausblick für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Die Auswirkungen der teilweisen Unterbrüche der Lieferketten führe zu einem negativen Umsatzeinfluss in Höhe von 25 bis 30 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Daher wird für das erste Jahresviertel nur noch mit einem Umsatz von rund 215 Millionen gerechnet. Erst Anfang März hatte VAT mit Bekanntgabe der Jahreszahlen einen Umsatz von 240 bis 260 Millionen Franken für das erste Quartal in Aussicht gestellt.

Die Auftragslage schätzt VAT aber weiter als «sehr stark» ein. Das Book-to-bill-Verhältnis soll im ersten Quartal bei etwa 1,6 liegen. Die Situation der Lieferketten sei mittlerweile entschärft worden und die Aufträge mit geänderter Konfiguration würden im zweiten Quartal ausgeliefert.

Die detaillierten Zahlen zum ersten Quartal legt VAT am 16. April vor. (awp/mc/ps)