WEF 2026: Parmelin spricht mit US-Präsident Trump über Handelsbeziehung

Davos – Bundespräsident Guy Parmelin hat am Mittwochnachmittag am WEF in Davos GR mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump über die Handelsbeziehungen gesprochen. Das Thema sei Trump wichtig, sagte Parmelin nach dem Treffen.

«Ohne den US-Präsidenten ist Davos nicht Davos», sagte der Bundespräsident nach seinem Treffen mit Trump. Der US-Präsident habe auf das Handelsdefizit der USA mit der Schweiz von rund 40 Milliarden US-Dollar hingewiesen. Parmelin habe ihn darauf hingewiesen, dass gemäss den neusten Zahlen das Defizit nun bei 8,8 Milliarden US-Dollar zugunsten der USA liege.

Beim Treffen waren zudem aus Bern die zuvor von Trump harsch kritisierte Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Aussenminister Ignazio Cassis sowie aus Washington Aussenminister Marco Rubio und Finanzminister Scott Bessent dabei. Die Delegationen sassen rund 15 Minuten im Kongresszentrum des Weltwirtschaftsforums (WEF) zusammen. (awp/mc/pg)