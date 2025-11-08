Willy Michel mit dem Prix Suisse 2025 ausgezeichnet

Mit dem Prix Suisse ehrt die Initiative Schweiz jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. Am Samstagabend ging die fünfte Auszeichnung an Dr. h.c. Willy Michel für seine ausserordentlichen Verdienste als Unternehmer, Visionär und Mäzen.

Bundesrat Albert Rösti überreichte Michel den Prix Suisse an einem glanzvollen Event vor rund vierhundert geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft im Berner Kursaal. Michel zählt zu den prägenden Unternehmerpersönlichkeiten der Schweiz. Mit der Gründung und dem erfolgreichen Aufbau von Disetronic und Ypsomed hat er die Medizintechnik nachhaltig revolutioniert und insbesondere im Bereich der Insulinverabreichung neue Massstäbe gesetzt – zum Wohle von Millionen von Menschen weltweit. Gleichzeitig stärkte er die internationale Spitzenstellung der Schweiz als Standort für Präzision, Innovation und medizintechnische Exzellenz.

Sein unternehmerischer Geist zeigt sich nicht nur in der Medizintechnik: Auch in der Pharmaindustrie, der Uhrenbranche, der Gastronomie und der Kunst (Museum Franz Gertsch) hat Michel nachhaltige Impulse gesetzt. Sein Engagement für die Diabetesforschung sowie für kulturelle und gesellschaftliche Projekte offenbart ein tiefes Verantwortungsbewusstsein und ein umfassendes Verständnis von unternehmerischer Verantwortung. Mit Mut, Weitblick und Innovationskraft steht Michel für generationenübergreifendes Unternehmertum.

Und obwohl bereits 78 Jahre alt, denkt Michel nicht daran, kürzer zu treten: Zuletzt veräusserte die mittlerweile von Willy Michels Sohn Simon geführte Ypsomed ihre Diabetes-Care-Geschäft für 420 Millionen Franken an die neu gegründete Tecmed AG – die wiederum von Willy Michel kontrolliert wird. Rund 300 Angestellte werden im Zuge dieser Transaktion in einen Neubau in Burgdorf ziehen. Mit Tecmed kehrt Michel, einst mit der Entwicklung und Erforschung von Insulinpumpen gross geworden, zu seinen Wurzeln zurück.

v.l.n.r.: Rudolf Obrecht, Präsident des Stiftungsrates der Initiative Schweiz, Bundesrat Albert Rösti, Preisträger Willi Michel, Stefan Lindner, Chairman der Initiative Schweiz, und Moderatorin Sandra Studer.

Dass er diesen Schritt geht, begründet Michel damit, dass sich zwar bei den Diabetespumpen enorm viel getan habe, es habe noch Probleme gebe, die er noch angehen wolle. Bescheiden sagte er, im Vorfeld sei er überrascht gewesen, dass ihm dieser Preis verliehen werden solle. Heute sei er aber vor allem stolz und bedanke sich bei allen, die das überhaupt möglich gemacht hätten, angefangen bei seiner Frau über seine Kinder bis hin zu all den Angestellten.

Fireside-Chat mit Amal Clooney

Für den Glamour-Faktor der fünften Prix Suisse-Verleihung sorgte zweifellos die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Clooney im Gespräch mit Moderation Sandra Studer, die ihre Vielseitigkeit gleich zu Beginn auch mit ihrem ESC-Überraschungshit «Made in Switzerland» unter Beweis gestellt hatte. Clooney – die einer breiteren Öffentlichkeit erst durch ihre Beziehung und spätere Heirat mit US-Schauspieler George Clooney ein Begriff wurde – vertritt seit vielen Jahren Opfer von Gräueltaten, darunter Völkermord und sexuelle Gewalt. Sie arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zusammen. Als UN-Sonderberaterin für Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht setzt sie sich weltweit für die Verfolgung von Kriegsverbrechen, gegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Sie ist ausserdem Professorin für internationales Recht an der Blavatnik School of Government der Universität Oxford. Zudem ist sie zusammen mit ihrem Ehemann Mitbegründerin der Clooney Foundation for Justice, die in über 40 Ländern kostenlose Rechtshilfe zur Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Rechte von Frauen anbietet.

Über ihre heutige Rolle in der Justiz sagte Clooney, die während des libanesischen Bürgerkriegs in den 1980er-Jahren nach London kam, ursprünglich sei es wohl ein aus TV-Serien entstehender Traum gewesen, überhaupt Anwältin zu werden. Was daraus wurde: Sie schloss ihr Studium der Rechtswissenschaft am St Hugh’s College in Oxford mit dem Bachelor of Laws ab und erwarb einen Master of Laws an der NYU School of Law in New York. Danach war sie einige Jahre in der Kanzlei Sullivan & Cromwell in New York tätig, wo sie unter anderem in den Enron-Prozess involviert war. Wie fast alle grossen US-Kanzleien übernahm aber auch Sullivan & Cromwell Pro-Bono-Fälle, und die Ungerechtigkeiten, die Clooney in diesen Fällen erlebte, hätten ihr weiteres berufliches Leben geprägt, sagte sie. Und so verabschiedete sie sich vom Wirtschaftsrecht und arbeitete fortan am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, im Büro des Chefanklägers beim Sondertribunal für den Libanon und beim Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.

Amal Clooney bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2024. (Foto: Harald Kirchel/Wikimedia CC BY-SA 4.0)

Sie erklärte ihren Eltern, sie verdiene zwar nur einen Bruchteil, sehe es aber als ihre Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht mehr geschehen würden. Es sei ihre Motivation und Berufung, sich für die Opfer einzusetzen, erklärte sie, damit der ewige «Circle of Violence» durchbrochen werde könne. Persönlich werdend sagte Clooney, sie habe Zwillinge und damit die Verpflichtung, sich für eine bessere Welt einzusetzen, in der ihre Kinder mal leben würden. Und sie wolle etwas vorweisen können, wenn ihre Kinder sie mal fragen würden: «Was hast du gegen all diese Ungerechtigkeiten getan?»

Wie humanoide Roboter unsere Gesellschaft revolutionieren

Einen Blick in die Zukunft bot ein weiteres Gespräch von Sandra Studer mit Prof. Dr. Roland Siegwart von der ETH Zürich, einem der weltweit führenden Robotik-Experten. Künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle Realität und Biotechnologie verschmelzen und transformieren Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. Besonders humanoide Roboter stehen vor dem Durchbruch. Am Prix Suisse wurden die neusten «Modelle» präsentiert und Siegwart erläuterte, welche Rolle humanoide Roboter künftig in unserem Alltag spielen werden. Er versuchte dabei auch, Vorurteile zu entkräften und Ängste zu nehmen. Auch wenn humanoide Roboter heute schon mit Menschen kommunizierten und unsere Sprache verstehen würden, werde es noch lange dauern, bis sie sich in einer Küche nützlich machen könnten, bezugnehmend auf Studers Frage, ob sie Roboter auch ihre Spülmaschine ausräumen könnten. Aber an Orten, an denen Menschen gefährlichen Berufen nachgehen würden oder gar nicht arbeiten sollten, zum Beispiel unter Tage oder auf Ölplattformen – könnten sie heute schon klar strukturierte Aufgaben wahrnehmen und die Menschen entlasten.

Projekte der Initiative Schweiz

Vorgestellt wurden am Prix Suisse 2025 auch weitere Projekte, in die die Initiative Schweiz involviert ist. Dazu gehört das Swiss Gender Medicine Symposium, das im Oktober 2025 zum ersten Mal stattfand, mit dem Ziel, Gendermedizin als festen Bestandteil einer modernen, gerechten und zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung zu verankern. Die Initiative Schweiz hat das Swiss Gender Medicine Symposium gemeinsam mit der Universität Zürich initiiert und mit Unterstützung von zwei nationalen Stiftungen, Roche und den medizinischen Fakultäten der Schweiz durchgeführt.

Auch «One Young World Switzerland» sorgte 2025 für Schlagzeilen und wurde am Prix Suisse vorgestellt, ein Gremium, das als gemeinnütziger, unabhängiger Verein der mit verschiedenen Massnahmen die wichtigsten jungen Führungspersönlichkeiten des Landes identifiziert, vernetzt und fördert – um die Unternehmen von heute zu erneuern und jene von morgen zu gestalten. Die Organisation wird von der Initiative Schweiz unterstützt, die mit innovativen Projekten zur nachhaltigen Sicherung der weltweiten Spitzenposition und Innovationskraft des Landes beiträgt. (mc/pg)