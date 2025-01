Zehnder erzielt auch 2024 weniger Umsatz

Gränichen – Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Group hat auch im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Das kommt allerdings nach einem schwächeren ersten Halbjahr und den bisherigen Aussagen des Unternehmens nicht überraschend.

Insgesamt verbuchte Zehnder 2024 einen Umsatz von 705,8 Millionen Euro und damit 7 Prozent weniger als im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Organisch habe das Minus sogar 9 Prozent betragen.

Damit hat die Gruppe verglichen mit den Schätzungen der Analysten aber etwas besser abgeschnitten. Diese hatten im Schnitt mit einem Umsatzrückgang von rund 10 Prozent auf 684,4 Millionen gerechnet. Und es ist auch etwas mehr, als Zehnder im Juli zuletzt in Aussicht gestellt hat. Damals hat das Unternehmen eine Umsatzspanne von 670 bis 700 Millionen prognostiziert.

In beiden Segmenten waren die Umsätze rückläufig. So nahmen die Erlöse im Lüftungssegment um 4 Prozent (organisch -8%) auf 424,2 Millionen Euro ab. Das Segment machte rund 60 Prozent des Gesamtumsatzes der Gruppe aus nach 58 Prozent im Vorjahr. In den beiden Bereichen Raumlüftungen und Wärmetauscher sei angesichts der Abnahme der Wohnungsneubauten der Umsatz «deutlich» zurückgegangen. Im Bereich industrielle Luftreinigungslösungen sei der Umsatz hingegen angestiegen. Die übernommene spanische Siber trug bereits mit 4 Prozent positiv zu diesem Geschäftsfeld bei und stärke das Wachstum in Südeuropa.

Sinkende Renovierungsaktivitäten belasten

Noch stärker war der Rückgang im Heizkörpersegment, das rund 40 Prozent (VJ 42%) des Gesamtumsatzes ausmacht. Dieses habe im Berichtsjahr um 12 Prozent (organisch -10%) auf 281,6 Millionen Euro abgenommen. Hier gingen die Renovierungsaktivitäten in den meisten Märkten deutlich zurück, so Zehnder zur Begründung.

Beim Blick auf die Regionen entfiel mit 564,3 Millionen Euro (Vorjahr 604,5 Mio.) der Löwenanteil auf die Region EMEA, die damit 7 Prozent weniger erzielte. In Nordamerika erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 109,6 Millionen Euro (VJ 114,6 Mio.), 31,9 Millionen Euro (43,0 Mio.) wurden in der Region Asien-Pazifik erzielt.

Den vollständigen Jahresabschluss wird Zehnder am 26. Februar publizieren. (awp/mc/pg)