Zühlke ernennt neuen Group CEO

Schlieren – Zühlke hat Gregor Bieler zum neuen Group CEO ernannt. Er hat die Rolle am 14. Januar 2026 übernommen, nach einer Übergangsphase unter Philipp Sutter, Chairman & Partner.

Gregor Bieler war vor seinem Einstieg bei Zühlke unter anderem Head of Central Europe beim IT-Dienstleister Cognizant und hatte zahlreiche Mandate als Investor und Mitglied in Aufsichts- und Beratungsgremien – beispielsweise bei der Partners Group, Journee Technologies und Allterco. Ausserdem war er Co-CEO und Chief Commercial Officer bei Aparavi und arbeitete mehr als sieben Jahre bei Microsoft, unter anderem als Leiter der Sparten Enterprise & Partner Business sowie Consumer Business. Frühere Stationen seiner Laufbahn umfassten auch Positionen bei der Unwire Group, Telefónica O2, PayPal und Logitech.

Philipp Sutter erklärt dazu: «Gregor vereint technologische Kompetenz mit einem tiefen Marktverständnis und bringt langjährige Erfahrung in der Führung globaler Teams mit. Ich bin überzeugt, dass er Zühlke erfolgreich auf ihrem Weg führen und dazu beitragen wird, uns noch stärker als weltweit vertrauensvollen Partner für technologiegetriebene Transformationen zu etablieren.»

Gregor Bieler ergänzt: «Ich freue mich über die Entscheidung des Verwaltungsrats und über das Vertrauen, Zühlke auf ihrem globalen Weg zu führen. Die interdisziplinären Teams, die starke Kultur der Zusammenarbeit und das Engagement, für unsere Kund:innen einen Unterschied zu machen – all das hat mich davon überzeugt, Teil des Zühlke Teams zu werden.» (Zühlke/mc/ps)