Zuwachs von +15,2 % bei ausgeschriebenen Stellen

Zürich – Gemäss dem Michael Page Swiss Job Index ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen über die letzten zwölf Monate (Juli 2018 – Juli 2019) um +15,2 % gewachsen. Von Juni bis Juli 2019 betrug die Zunahme +1,1 %.

Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass in diesem Zeitraum ein Stellenzuwachs verzeichnet werden konnte; typischerweise ist während der Ferienzeit mit einem saisonal bedingten Rückgang zu rechnen. Die stärkste monatliche Zunahme von +5,8 % war in der Romandie zu verorten. Im selben Zeitraum wuchs das Stellenangebot in der Deutschschweiz um +0,4 %.

Zu den Jobkategorien mit dem höchsten monatlichen Wachstum gehörten Spezialisten aus den Bereichen Pharma und Chemie, IT-Entwicklung, Audit, Management und administrative Unterstützung. Auch der Transport und verwandte Branchen im Zusammenhang mit dem Online-Handel legten stark zu.

«In vielen Sparten übersteigt die Nachfrage das Angebot, insbesondere in den Bereichen Audit, Gesundheit und Life Sciences sowie IT. Da Kandidaten in diesen und anderen technischen Bereichen meist mehrere Angebote erhalten, müssen die Arbeitgeber ihre Einstellungsverfahren beschleunigen, um Mitbewerbern zuvorzukommen», empfiehlt Nicolai Mikkelsen, Executive Director bei Michael Page.

Die Genferseeregion wies mit +8,7 % (Juni–Juli 2019) und einem Jahreswachstum von +21,8 % (Juli 2018 – Juli 2019) das stärkste Wachstum auf.