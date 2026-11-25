Bern – Die Initiative «Für verantwortungsvolle Grossunternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» ist bereits das zweite Volksbegehren zum Thema. Sie wird daher auch «Konzernverantwortungsinitiative 2.0» genannt. Die wichtigsten Unterschiede zur ersten Konzernverantwortungsinitiative:

Eine erste Initiative war 2020 knapp gescheitert. Sie erreichte zwar das Volksmehr, nicht aber das Ständemehr. Hinter der neuen Initiative steht eine Koalition von rund neunzig Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie Hilfswerken.

Beide Volksbegehren teilen dasselbe Kernanliegen: Schweizer Konzerne und ihre Tochterfirmen sollen im Inland und im Ausland Menschenrechte und Umweltschutz respektieren müssen. Für Grossunternehmen sollen Sorgfaltspflichten gelten, bei Nichteinhaltung soll es Bussen geben, und Geschädigte sollen in der Schweiz Schadenersatz fordern können.

Die neue Initiative nimmt jedoch die wichtigsten Kritikpunkte aus dem Abstimmungskampf 2020 auf – nämlich, dass die Einführung weltweit einzigartiger Haftungsregeln drohe und auch kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) belastet würden.

Nach dem Willen der Initianten soll sich die Umsetzung des neuen Volksbegehrens im Falle einer Annahme an der ursprünglichen EU-Richtlinie von 2024 orientieren, wie einem erläuternden Dokument auf ihrer Website zu entnehmen ist. Gelten würden die neuen Pflichten damit für international tätige Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 450 Millionen Franken jährlich und mehr als tausend Mitarbeiter.

Inzwischen hat die EU ihre Bestimmungen allerdings dahingehend gelockert, dass die sogenannte Lieferkettenrichtlinie nur noch Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeiter erfasst. Zudem wurde die Umsatzgrenze auf 1,5 Milliarden Euro angehoben. Darauf bezieht sich auch der Bundesrat in seinem Gegenvorschlag.

Zwar sollen die neuen Regeln laut den Initianten auch für mittelgrosse Unternehmen im Rohstoffhandel gelten. KMU ausserhalb solcher Risikosektoren wären dagegen vollständig ausgenommen.

Konzerne sollen zwar für Schäden haften müssen, die von ihnen kontrollierte Tochterfirmen verursacht haben, nicht aber für die gesamte Lieferkette, also etwa für Zulieferer. Das geht aus einem erläuternden Text von humanrights.ch, einer der Mitgliedsorganisationen der Koalition, hervor.

Gemäss der ersten Initiative hätten Konzerne belegen müssen, dass sie ihre Pflichten erfüllt haben. Diese Beweislastumkehr fällt im zweiten Anlauf weg. Im Gegenzug enthält der neue Initiativtext zusätzlich Verpflichtungen zum Klimaschutz. Bei Annahme müssten Konzerne einen Absenkpfad zur Reduktion von klimaschädlichen Emissionen festlegen und diesen umsetzen. (awp/mc/ps)