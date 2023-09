Zynnon verbessert Diagnose von Atemwegsinfekten in Spitälern

Schindellegi – Die Schwyzer Life Sciences-Firma Zynnon hat ein Modell entwickelt, das virale Atemwegsinfektionen präzise diagnostiziert und vorhersagt. Das hat nun eine Studie belegt. Dies soll die Behandlung in Spitälern und in der Pflege wirksamer machen und die Gabe von Antibiotika verringern.

Die Zynnon AG hat laut ihrer Mitteilung in einer Studie verifiziert, dass ihr Modell zur Diagnose und Vorhersage viraler Atemwegsinfekte funktioniert. Diese Studie führte das 2019 in Schindellegi gegründete Biotech-Unternehmen im Pariser Hospital Nanterre an 31 Patientinnen und Patienten durch.

Auswertung mit Hilfe künstlicher Intelligenz

Für die Modellierung der Virusübertragung über den Luftweg waren Echtzeitdaten in Krankenhäusern gesammelt und mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ausgewertet worden. Das Ziel war es, eine Lösung zur Vorhersage des Übertragungsrisikos zu entwickeln. Dies soll helfen, in Spitälern und Pflegeeinrichtungen vorbeugende oder kurative Massnahmen zu treffen.

In der nun abgeschlossenen klinischen Studie in Nanterre konnten die Forschungsergebnisse erstmals praktisch verifiziert werden. Dabei ist es den Angaben zufolge mit der Technologie von Zynnon gelungen, eine genaue Unterscheidung zwischen Infizierten und Nichtinfizierten vorzunehmen. Desweiteren ist damit die schnelle und exakte Diagnose viraler Atemwegserkrankungen möglich. Durch die präzise Identifizierung der Infektionsauslöser soll die Gabe von Antibiotika „signifikant reduziert» werden. „Der Erfolg der klinischen Machbarkeitsstudie von Zynnon ist ein Wendepunkt für die Diagnose von Atemwegsinfektionen“, wird Studienleiterin Professor Elisabeth Aslangul in der Mitteilung zitiert, „Die Fähigkeit zur schnellen und genauen Erkennung von Atemwegsinfektionen hat das Potenzial, die Patientenversorgung zu revolutionieren und zu wirksamen Behandlungsstrategien beizutragen.“ (Amt für Wirtschaft/Café Europe/mc/hfu)

