Bautechnologie (ConTech): smino übernimmt das österreichische Unternehmen BIM SPOT

Rapperswil – Mit dem Vollzug der Übernahme des österreichischen Unternehmens BIM SPOT wird smino zu einem führenden Software-Anbieter im Bereich Open BIM (Building Information Modeling, also die Modellierung von Gebäudedaten) für die Baubranche in der DACH-Region.

Die smino AG, Anbieterin der führenden Softwarelösung für Planungs- und Bauprojekte in der Schweiz, übernimmt das Unternehmen BIM SPOT GmbH aus Österreich. BIM SPOT hat eine Technologie für die Building-Information-Modeling-orientierte Zusammenarbeit in Planungs- und Bauprojekten entwickelt

Mit der Übernahme stärkt smino AG seine Marktpräsenz und sein Lösungsportfolio für die Baubranche. Unterdessen darf smino über 8000 Firmen zu seinen Kunden zählen. Die Akquisition steht im Einklang mit der Vision von smino, sich als Standardsoftwarelösung in der Bauindustrie zu etablieren und den Kunden eine effizienzsteigernde Projektmanagement- und Kollaborationslösung anzubieten. Innerhalb von 12 Monaten ist dies nach der Series A Finanzierungsrunde mit 3.1 Millionen der nächste grosse Meilenstein.

Volle Integration in smino

Die Gebäudeinformationen werden bei BIM SPOT aus den BIM-Modellen verschiedener Disziplinen zentral zusammengeführt, strukturiert und automatisch auf Fehler und Vollständigkeit geprüft. Mit dieser gesicherten Modellqualität kann dann im nächsten Schritt die Information in verschiedenen BIM-Anwendungsfällen direkt auf smino verwendet oder über offene Schnittstellen in andere BIM-Software übernommen werden.

Diese Technologie wird nun schrittweise in die in der DACH-Region äusserst erfolgreiche Common Data Environment – Plattform smino integriert und erweitert deren Funktionsumfang für bestehende und neue Kunden im Bereich BIM – Prozessabwicklung erheblich.



Neue smino-Niederlassung in Wien

Die smino AG ist derzeit an den Standorten Zürich (CH), Rapperswil-Jona (CH) und Düsseldorf (DE) vertreten. Durch die Übernahme wird das interdisziplinäre Team von BIM SPOT, bestehend aus BIM-Experten und Software-Developern, das Team von smino ergänzen und vom neuen Standort in Wien die technologische Weiterentwicklung und den Vertrieb mit vorantreiben.

Die Gründer und Managing Partner der smino AG, Sandor Balogh und Silvio Beer, werten diesen Schritt als wichtigen Meilenstein auf dem Weg an die Spitze der grössten Softwareanbieter für B2B-Unternehmen in der Bauindustrie der DACH-Region. «Mit dieser Übernahme werden wir die Marktführerschaft im Bereich BIM übernehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich unsere beiden Angebote ideal ergänzen und wir den Kunden dadurch einen weiteren echten Mehrwert bieten können», führt Silvio Beer aus.

Fokus auf Kunden

«Die Anzahl der angebotenen Einzel-Lösungen im PropTech Bereich ist in den letzten Jahren stark gestiegen, führt Sandor Balogh aus und ergänzt: «Es ist unser Anspruch, zu jenen PropTech-Firmen zu gehören, welche über Einzel-Lösungen hinaus einen echten Mehrwert für den Kunden generieren. Die Übernahme der BIM SPOT GmbH ist eine logische Konsequenz dieses Anspruchs. »

Christoph Degendorfer, der den Standort Wien und das Thema BIM bei der smino AG sowie als Geschäftsführer der smino Austria GmbH weiterführt, sieht in der Zusammenführung eine Win-Win-Win Situation: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem smino-Team und dabei das Thema BIM vertieft in das gemeinsame Unternehmen einzubringen. Ich bin mir sicher, dass wir durch die Integration der bimspot Technologie in die CDE Plattform smino für unsere Kunden das Thema BIM vereinfachen und dabei einen wichtigen Beitrag zur vollständigen Etablierung dieser Methode in der Bauwirtschaft leisten werden.»

Investoren sehen grosses Potential

Die Investoren sind überzeugt, dass smino einen zukunftsweisenden Schritt macht und sich durch die Zusammenführung einen Wissensvorsprung sichert: «Die Kombination aus den Lösungen und dem Know-How von smino und BIM SPOT werden dabei helfen, der schnellen Weiterentwicklung der Kundenbedürfnisse gerecht zu werden. Durch die Verschmelzung der Produkte und der Teams verschafft sich das gemeinsame Unternehmen einen frühzeitigen Wissensvorsprung, den wir gemeinsam mit den bimspot Gesellschaftern nun vollumfänglich hebeln werden», kommentiert Manfred Heid, Managing Partner von BitStone Capital.



Ebenso vom Potential überzeugt ist BIM SPOT Gesellschafter Dr. Hans-Peter Haselsteiner (Strabag): «BIM ist eines der Zukunftsthemen der Baubranche. Mit der Integration in die rasch wachsende Projektmanagement-Plattform von smino kann unsere Beteiligung BIM SPOT auf einen Schlag den bestehenden smino Kunden enormen Mehrwert bringen. Ich freue mich sehr, dass dieser zukunftsweisende Schritt geklappt hat. Da entsteht gerade ein wirklich interessantes Unternehmen, das die Zukunft des Bau-Projektmanagements prägen wird.» (smino/mc/ps)

Über smino AG:

smino wurde 2016 von Sandor Balogh und Silvio Beer mit dem Ziel gegründet, der Baubranche ein digitales Werkzeug zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zur Verfügung zu stellen. Dabei stehen die erfolgreiche Umsetzung eines Bauprojekts und die Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle. Die Vision einer ganzheitlichen Plattform für die Kollaboration, das Informationsmanagement und die allgemeine Effizienzsteigerung wurde mit dem Markteintritt an der Swissbau 2018 Realität und wird seither stetig vorangetrieben. Mittlerweile setzen 26 Mitarbeitende alles daran, dass sich die über 17’000 Kunden im gesamten DACH-Raum auf das Wesentliche konzentrieren können: Das Bauen. Als weitere herausragende Eigenschaft pflegt das smino-Team eine sehr enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern, um gemeinsam die Baubranche in die Zukunft zu führen.

