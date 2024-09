Cleantech-Startup DePoly ist vielversprechendstes Startup der Schweiz

Zürich – Eine Jury von 100 Investoren und Technologieexpertinnen wählte zum 14. Mal die 100 besten Startups der Schweiz. Der TOP 100 Swiss Startup Award geht heute Abend in Lausanne über die Bühne.

In der Schweiz fallen Jahr für Jahr 800‘000 Tonnen Plastikmüll an. Recycelt wird nur ein Bruchteil davon. Das Startup DePoly baut im Unterwallis eine industrielle Demonstrationsanlage, die Plastikmüll aufspaltet und der kunststoffverarbeitenden Industrie wieder als Rohstoff zur Verfügung stellt. Dafür erreichte das 2020 von ehemaligen Mitarbeitenden der ETH Lausanne gegründete Jungunternehmen den ersten Platz im Ranking der 100 besten Schweizer Startups 2024.

Die Jury des 14. TOP 100 Swiss Startup Awards setzt sich aus Kennerinnen und Kennern des Schweizer Startup-Ökosystems zusammen: Investorinnen, erfolgreiche Startup Gründer und Technologieexperten. Sie wählen die vielversprechendsten Startups, die nicht älter als fünf Jahre sein dürfen, anhand ihrer Marktkenntnisse aus.

Organisiert wird der Award von der nationalen Startup Support Platform Venturelab in Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor UBS. Die Preisverleihung findet nach 2015 zum im zweiten Mal in Lausanne statt. Im Palais de Beaulieu versammeln sich heute Abend 350 geladene Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Seit der ersten Durchführung des TOP 100 Swiss Startup Awards vor 14 Jahren zeichnete Venturelab knapp 600 Startups mit dem TOP 100 Award aus. «Zusammen zogen diese Unternehmen 14 Milliarden Franken Risikokapital an und schufen 20‘000 neue Arbeitsplätze», erklärt Co-Geschäftsführer Stefan Steiner. Viele ehemalige Startups gehören heute zu den Schweizer Einhörnern, so zum Beispiel Climeworks, GetYourGuide, MindMaze, On, Scandit oder Sophia Genetics. (Venture Lab/mc/hfu)